Yıllar Sonra Ekranlara Dönüyor: Ünlü İsim Güller ve Günahlar’ın Kadrosunda!

Elif Sude Yenidoğan
17.02.2026 - 10:37

Kanal D’de yayınlanan Güller Ve Günahlar dizisinde kadroya yeni bir oyuncu eklendi. Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in başrolleri paylaştığı yapım, cumartesi akşamları ekrana gelmeye devam ediyor. Dizinin yeni bölümünde izleyiciyi sürpriz bir karakter bekliyor. Daha önce birçok projede yer alan deneyimli bir isim ekibe dahil oldu. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

Güller ve Günahlar, Kanal D’de yayın hayatına devam ediyor.

NGM imzası taşıyan yapımın yönetmen koltuğunda Deniz Can Çelik oturuyor. Başrollerde Murat Yıldırım ve Cemre Baysel bulunuyor. Dizi, cumartesi günleri ekranlara damga vurarak reytinglerde birinci olmayı da başarıyor. İzleyici her hafta yeni bölümüyle ekrana gelen yapımı yakından takip ediyor. Son bölümlerde yaşanan gelişmelerin ardından kadroya yeni bir oyuncu dahil oldu.

Tecrübeli oyuncu Belma Canciğer dizinin ekibine katılan son isim olarak açıklandı.

Canciğer dizide “Mutlu” adlı karakteri canlandıracak. Yeni karakterin ilk kez gelecek bölümde ekrana gelmesi bekleniyor. Belma Canciğer daha önce birçok televizyon projesinde rol almış bir oyuncu olarak tanınıyor. Bir süredir ekranlarda yer almayan oyuncunun geri dönüşü şimdiden ilgiyle karşılandı. En son 2017’de Ateşböceği projesiyle ekranlardaydı.

