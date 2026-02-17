Yıllar Sonra Ekranlara Dönüyor: Ünlü İsim Güller ve Günahlar’ın Kadrosunda!
Kanal D’de yayınlanan Güller Ve Günahlar dizisinde kadroya yeni bir oyuncu eklendi. Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in başrolleri paylaştığı yapım, cumartesi akşamları ekrana gelmeye devam ediyor. Dizinin yeni bölümünde izleyiciyi sürpriz bir karakter bekliyor. Daha önce birçok projede yer alan deneyimli bir isim ekibe dahil oldu. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
Güller ve Günahlar, Kanal D’de yayın hayatına devam ediyor.
Tecrübeli oyuncu Belma Canciğer dizinin ekibine katılan son isim olarak açıklandı.
