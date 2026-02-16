onedio
Erken Final Yapan Diziden İlhan Şen'in Halef'in Ağası Olarak Kriz Çözmesine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Erken Final Yapan Diziden İlhan Şen'in Halef'in Ağası Olarak Kriz Çözmesine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

16.02.2026 - 23:29

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

16 Şubat Pazartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

1. Feyza Civelek, rol arkadaşları hakkında konuştu.

Kızılcık Şerbeti'ne yeni sezonda dahil olan isimler hakkında konuştu. Kimseyle sorun yaşamadığını dile getirdi.

2. Sevdiğim Sensin'de nadir görülen bir durum gerçekleşti.

Reyting uzmanı, Sevdiğim Sensin'in ilk bölüm reytingleri hakkında yorum yaptı. Dizinin tekrarında nadir görülen bir reytingi paylaştı.

3. Kızılcık Şerbeti'nde herkesi üzen bir gerçekle yüzleşiliyor.

Fragmanı yayınlanan dizide Kıvılcım ve Ömer'in yıkıldığı görüldü. Kemal'in onların çocukları olmadığı ortaya çıktı.

4. Akasya Durağı'nda Nuri Baba karakterini kimin oynayacağı merak ediliyor.

Ortaya atılan Halil Ergün iddialarının ardından akıllara Ali Rıza Bey geldi. Goygoycular da duruma el attı.

5. Halef: Köklerin Çağrısı dizisinde aşiret ağası rolünde olan İlhan Şen, husumetli vatandaşları barıştırdı.

İlhan Şen'in Serhat Ağa rolüyle benimsenmesinin ardından kan davalı vatandaşları barıştırmakta etkili olduğu iddia edildi. İddiaya göre, ünlü oyuncu kan davasındaki kanaat önderlerini bir araya getirerek husumetin sonlanmasına aracı olmuş.

6. 15 Şubat Pazar reyting sonuçları belli oldu.

Teşkilat, Sahtekarlar ve Rüya Gibi dizilerinin yeni bölümleriyle yayınlandığı pazar akşamının reyting sonuçları belli oldu. Zirvedeki istikrar sürdü.

7. Taşacak Bu Deniz'in Şerif'i Aytek Şayan'ın diziden ayrılacağı iddia edilmişti.

İddialar yalanlansa da Aytek Şayan'dan konuya ilişkin bir açıklama gelmemişti. Şayan, yaptığı paylaşıma cevap niteliğinde bir açıklama yazdı.

8. Show TV'nin sevilen dizisi erken final yapıyor.

Büyük umutlarla sezona başlayan dizi reytinglere kurban gitti. Dizinin önce günü değişti ancak istenen başarıya ulaşamamasının ardından erken final kararı verildi.

9. Akasya Durağı'nın yeniden çekilecek olması sosyal medyada gündem oldu.

İbrahim Ethem Aşkın, Instagram hesabından yukarıda yer alan görselleri paylaştı. Paylaşım, dizide vefat eden oyuncular yerine gelecek isimler için heyecan yarattı.

