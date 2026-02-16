Kıvılcım'ı Yıkan Gerçek! Kızılcık Şerbeti'ndeki Bebek, Kendi Çocukları Değilmiş!
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz'in başlamasıyla kan kaybetmişti. Reytingleri düşmesine rağmen yine de yüksek reyting Kızılcık Şerbeti'nde yine ortalık karışıyor. Ömer ve Kıvılcım, Kemal'in kendi bebekleri olmadığını öğreniyor.
Kızılcık Şerbeti'nde olaylar yine fazlasıyla karışıyor.
Kızılcık Şerbeti için bir bebek arandığı iddia edilmişti.
Kızılcık Şerbeti'nde Kemal'in Kıvılcım ve Ömer'in bebekleri olmadığı ortaya çıktı.
başka çocuk verirler kucaklarina sorun olmaz.