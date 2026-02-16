onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kıvılcım'ı Yıkan Gerçek! Kızılcık Şerbeti'ndeki Bebek, Kendi Çocukları Değilmiş!

Kıvılcım'ı Yıkan Gerçek! Kızılcık Şerbeti'ndeki Bebek, Kendi Çocukları Değilmiş!

Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.02.2026 - 20:07

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz'in başlamasıyla kan kaybetmişti. Reytingleri düşmesine rağmen yine de yüksek reyting Kızılcık Şerbeti'nde yine ortalık karışıyor. Ömer ve Kıvılcım, Kemal'in kendi bebekleri olmadığını öğreniyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kızılcık Şerbeti'nde olaylar yine fazlasıyla karışıyor.

Kızılcık Şerbeti'nde olaylar yine fazlasıyla karışıyor.

4. sezonunda pek çok kriz atlatan Kızılcık Şerbeti'nde set dışındaki olaylar kadar senaryoda da aktiflik sürüyor. Hala büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Kızılcık Şerbeti'nde bu hafta ortalık bir kez daha karışıyor.

Kızılcık Şerbeti için bir bebek arandığı iddia edilmişti.

Kızılcık Şerbeti için bir bebek arandığı iddia edilmişti.

7-8-9 aylık kumral ya da beyaz tenli erkek bebek arandığı belirtilen ilanın Kızılcık Şerbeti için olduğu iddialar arasında yer almıştı. Yeni bölüm fragmanı da bu iddiaları güçlendirdi.

Kızılcık Şerbeti'nde Kemal'in Kıvılcım ve Ömer'in bebekleri olmadığı ortaya çıktı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
nazifegurergil1957

başka çocuk verirler kucaklarina sorun olmaz.