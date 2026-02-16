onedio
Demet Özdemir’in Söylediği “Ah Yar” Şarkısını M Lisa da Yorumladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
16.02.2026 - 14:51

Reytinglere damga vuran Eşref Rüya dizisi yayın hayatına tam gaz devam ediyor. Dizide Demet Özdemir’in hayat verdiği Nisan karakteri şarkıcı olduğu için projeye titizlikle parça seçildiğine de şahit oluyoruz. Bu parçalar arasından özellikle “Ah Yar” büyük yankı uyandırmıştı. Şarkının sahibi olan M Lisa da parçayı yorumladı.

Kaynak: Umut Ceylan

Demet Özdemir’in dizide seslendirmesi için son dönemlerin popüler şarkıcısı M Lisa’nın verdiği parça bir dönemler tüm Türkiye’nin dilindeydi.

Demet Özdemir’in yorumu da beğenilmişti, Eşref Rüya’nın sevilmesi de popülerliğinde etki etmişti. Parçayı kimin yazdığı, kime ait olduğu da merak ediliyordu. M Lisa da o dönemler parçanın kendisine ait olduğunu ve dizi için verirken büyük gurur, mutluluk yaşadığını dile getirmişti. 

Şimdiyse Umut Ceylan’ın konuğu oldu. Programda parçaya bir kez daha değinildi. M Lisa yeniden şarkıyı verirken yaşadığı duyguları anlattı. Aynı zamanda kendisi de yorumladı.

İşte detaylar 👇

