Demet Özdemir’in Söylediği “Ah Yar” Şarkısını M Lisa da Yorumladı
Reytinglere damga vuran Eşref Rüya dizisi yayın hayatına tam gaz devam ediyor. Dizide Demet Özdemir’in hayat verdiği Nisan karakteri şarkıcı olduğu için projeye titizlikle parça seçildiğine de şahit oluyoruz. Bu parçalar arasından özellikle “Ah Yar” büyük yankı uyandırmıştı. Şarkının sahibi olan M Lisa da parçayı yorumladı.
Demet Özdemir’in dizide seslendirmesi için son dönemlerin popüler şarkıcısı M Lisa’nın verdiği parça bir dönemler tüm Türkiye’nin dilindeydi.
