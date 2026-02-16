onedio
Zirvede İstikrar: 15 Şubat Pazar Gününün Reyting Sonuçları Belli Oldu

Elif Sude Yenidoğan
16.02.2026 - 13:48

15 Şubat akşamı televizyon ekranlarında yine hareketli bir rekabet yaşandı. Diziler, yarışma programları ve haber kuşakları izleyicinin ilgisini çekmek için kıyasıya yarıştı. Pazar akşamlarının alışılmış reyting mücadelesi bu hafta da benzerdi. Teşkilat, Sahtekarlar ve Rüya Gibi yeni bölümleriyle yayınlandı. Gelin kim birinci oldu, kim düşüş yaşadı birlikte görelim…

TRT 1 dizisi Teşkilat Total, AB ve ABC1 olmak üzere listelerde birinci oldu.

Teşkilat’ın her hafta reyting sıralamalarında birinci olarak zirve istikrarını koruduğunu görüyoruz. Bu hafta da yerini rakiplerine kaptırmadı.

Teşkilat’ın ardından ise sürpriz bir yapım yer aldı. Survivor tüm kategorilerde ikinci oldu. Yükseliş yaşamasıyla Sahtekarlar dizisini geride bıraktı. Hal böyle olunca listelerin üçüncüsü Sahtekarlar oldu.

Rüya Gibi dizisi içinse reyting sonuçları kötü haberi beraberinde getirdi. Dizi bir süredir final riski yaşıyordu. Son bölümün reytingleriyle finaline karar verildi.

15 Şubat Pazar Günü Total Reyting Sonuçları 👇

15 Şubat Pazar Günü AB Reyting Sonuçları 👇

15 Şubat Pazar Günü ABC1 Reyting Sonuçları 👇

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
