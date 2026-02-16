Akasya Durağı Yeniden mi Başlıyor? Nuri Baba Rolü İçin Ünlü Oyuncuya Teklif Gitti

Henüz kesinleşmiş bir bilgi olmasa da bu söylenti izleyicilerin ilgisini artırdı. Görüşülen isimler arasında Metin Akpınar, Erdal Özyağcılar ve ve Şener Şen’in olduğu da konuşuldu.

Dizinin eski ruhunu koruyup koruyamayacağı da konuşulan başlıklar arasında yer aldı. Bazı izleyiciler nostaljik atmosferin yeniden yakalanmasını isterken, bazıları ise hikayenin daha modern bir çizgiye taşınacağını düşünüyor. Projenin gerçekten hayata geçip geçmeyeceği ise önümüzdeki aylarda netlik kazanacak.