Akasya Durağı Yeniden mi Başlıyor? Nuri Baba Rolü İçin Ünlü Oyuncuya Teklif Gitti
Bir döneme damga vuran komedi dizisi Akasya Durağı, yeniden ekranlara döneceği söylentileriyle tekrar gündeme gelmiş durumda. Son günlerde sosyal medyada paylaşılan iddialar, dizinin hayranlarını yeniden heyecanlandırdı. Eski oyuncu kadrosunun bir araya geleceği konuşulurken, hikayenin nasıl şekilleneceği de merak konusu oldu. Özellikle dizide önemli bir yere sahip olan durağın yeni sahibiyle ilgili söylentiler dikkat çekti. Nuri Baba rolü için ünlü bir oyuncuya teklif gitti.
Yıllar boyunca geniş bir izleyici kitlesi yakalayan Akasya Durağı, tekrar çekileceği yönündeki söylentilerle televizyon gündemine geri döndü.
Nuri Baba rolü için adı geçenlerden biri de Ali Rıza Bey karakteriyle hafızalara kazınan Halil Ergün oldu.
