Akasya Durağı Yeniden mi Başlıyor? Nuri Baba Rolü İçin Ünlü Oyuncuya Teklif Gitti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
16.02.2026 - 10:44

Bir döneme damga vuran komedi dizisi Akasya Durağı, yeniden ekranlara döneceği söylentileriyle tekrar gündeme gelmiş durumda. Son günlerde sosyal medyada paylaşılan iddialar, dizinin hayranlarını yeniden heyecanlandırdı. Eski oyuncu kadrosunun bir araya geleceği konuşulurken, hikayenin nasıl şekilleneceği de merak konusu oldu. Özellikle dizide önemli bir yere sahip olan durağın yeni sahibiyle ilgili söylentiler dikkat çekti. Nuri Baba rolü için ünlü bir oyuncuya teklif gitti.

Yıllar boyunca geniş bir izleyici kitlesi yakalayan Akasya Durağı, tekrar çekileceği yönündeki söylentilerle televizyon gündemine geri döndü.

Dizinin yeniden hazırlanacağına dair ortaya atılan iddialar, özellikle sosyal medya kullanıcılarının paylaşımlarıyla kısa sürede büyüdü. İbrahim Ethem Aşkın, Instagram hesabından yukarıda yer alan görselleri paylaştı ve şu notu düştü 👇

“Türker İnanoğlu'na İthafen...🙌🏻

🚖@tv2resmi'de halâ tekrar bölümleri ile ilgiyle takip edilen #KanalD'nin Erler Film Türker İnanoğlu imzası taşıyan (2008-2012) yılları arasında 174 bölüm yayınlanan efsane dizi #AkasyaDurağı ile ilgili çok yakında bir sürprizim olacak, demiştim ben elimden geleni yaptım bu işin proje tasarımını ve öykü revizyonunu çok sevgili Erler Film ailesi ve sevgili Yılmaz Ekmekçi beyfendi'nin de telkinleri doğrultusunda harekete geçtim. Kendisine sonsuz minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Şimdi her şey yolunda giderse anlaşmaya varılıp imzalar atılırsa inşallah Kanal D ve D Media ailesi ile bu işi yürütmekten onur ve kıvanç duyacağım. Ben istiyorum ki hepimiz böyle güzel hikâyelere hasret kaldık yeniden bir şansı hak ediyor ve hepimiz kazanalım toplum kazansın diyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah. Belki de Eylül 2026'da belki bu yaz Kanal D ekranlarında 'Akasya Durağı Yeniden' kemik kadrosu değişmeden ve yeni hikâyeleri ve oyuncularıyla yeniden sizlerle...✨Başarabilirsek ne mutlu bize...🚀🥰🙏🏻🌷 Biz de sürprizler ve umutlar bitmez görüşmek dileğiyle. Esenlikle kalın...👊🏻🤲🏻”

Nuri Baba rolü için adı geçenlerden biri de Ali Rıza Bey karakteriyle hafızalara kazınan Halil Ergün oldu.

Henüz kesinleşmiş bir bilgi olmasa da bu söylenti izleyicilerin ilgisini artırdı. Görüşülen isimler arasında Metin Akpınar, Erdal Özyağcılar ve ve Şener Şen’in olduğu da konuşuldu.

Dizinin eski ruhunu koruyup koruyamayacağı da konuşulan başlıklar arasında yer aldı. Bazı izleyiciler nostaljik atmosferin yeniden yakalanmasını isterken, bazıları ise hikayenin daha modern bir çizgiye taşınacağını düşünüyor. Projenin gerçekten hayata geçip geçmeyeceği ise önümüzdeki aylarda netlik kazanacak.

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
