Taşacak Bu Deniz'in Şükriye'si Ulviye Karaca, Ayrılık Açıklamasının Yanlış Anlaşıldığını Söyledi!
Taşacak Bu Deniz'in Şükriye'si Ulviye Karaca'nın diziden aniden ayrılması gündeme oturmuştu. Ünlü oyuncu ayrılığın kendi kararı olduğunu belirtmişti. Katıldığı İstanbul Stüdyosu adlı programda diziden neden ayrıldığına dair açıklama yapan Ulviye Karaca, sözlerinin yanlış anlaşıldığını dile getirdi.
Taşacak Bu Deniz'in Şükriye'si Ulviye Karaca, diziden neden ayrıldığını İstanbul Stüdyosu adlı programda açıkladı.
Ulviye Karaca, sözlerinin ardından Instagram hesabından yeni bir açıklama yayınladı.
