Taşacak Bu Deniz'in Şükriye'si Ulviye Karaca, Ayrılık Açıklamasının Yanlış Anlaşıldığını Söyledi!

Taşacak Bu Deniz
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.02.2026 - 00:07

Taşacak Bu Deniz'in Şükriye'si Ulviye Karaca'nın diziden aniden ayrılması gündeme oturmuştu. Ünlü oyuncu ayrılığın kendi kararı olduğunu belirtmişti. Katıldığı İstanbul Stüdyosu adlı programda diziden neden ayrıldığına dair açıklama yapan Ulviye Karaca, sözlerinin yanlış anlaşıldığını dile getirdi.

Taşacak Bu Deniz'in Şükriye'si Ulviye Karaca, diziden neden ayrıldığını İstanbul Stüdyosu adlı programda açıkladı.

Ulviye Karaca, “Ben Gönül Dağı'ndan sonra farklı bir karakter, ters köşe diye bakmıştım. Köşe möşe görmedim. Bu kadının bir duruşu olacaktı. Tabii kalemle alakalı bir şey. Orada yapabileceğiniz bir şey yok, ne yazılırsa onu oynarsınız. Kalemin yönünü beğenmediğim için ayrıldım.” diyerek ayrılığın nedenini açıkladı. Karaca'nın bu açıklamasının ardından sözlerinin senaristlere yönelik olduğu iddia edilmişti.

Detaylar:

Ulviye Karaca, sözlerinin ardından Instagram hesabından yeni bir açıklama yayınladı.

'Değerli Takipçilerim,

İlk bölümden itibaren inanarak başladığım bir proje olan 'Taşacak Bu Deniz' dizisinin başarısı, hepimizin bildiği gibi ortadayken, ayrılma sebebim, canlandırdığım rol kişisi Şükriye'yle ilgili olan rahatsızlıklarımdan kaynaklanmaktadır. Bu durumu yapım şirketiyle paylaştığımda, kendileri büyük bir hoşgörü ve anlayışla karşıladılar. Bundan sonraki kariyer planlamam doğrultusunda, aldığımız ortak kararla diziden ayrıldım. Katılmış olduğum bir TV programında söylediklerim, sadece canlandırdığım rol kişisi Şükriye karakterinin boyutuyla ilgiliydi. Tüm diziye mal edilmesi beni derinden üzmüştür. Böyle bir şey mümkün değildir, olamaz da. Başta yapım, senaryo, reji ekibi olmak üzere, tüm oyuncu ve set çalışanlarına teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyorum.'

Merve Ersoy
TV Editörü
