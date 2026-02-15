Taşacak Bu Deniz'in Şükriye'si Ulviye Karaca, Ayrılık Açıklamasının Yanlış Anlaşıldığını Söyledi!

'Değerli Takipçilerim,

İlk bölümden itibaren inanarak başladığım bir proje olan 'Taşacak Bu Deniz' dizisinin başarısı, hepimizin bildiği gibi ortadayken, ayrılma sebebim, canlandırdığım rol kişisi Şükriye'yle ilgili olan rahatsızlıklarımdan kaynaklanmaktadır. Bu durumu yapım şirketiyle paylaştığımda, kendileri büyük bir hoşgörü ve anlayışla karşıladılar. Bundan sonraki kariyer planlamam doğrultusunda, aldığımız ortak kararla diziden ayrıldım. Katılmış olduğum bir TV programında söylediklerim, sadece canlandırdığım rol kişisi Şükriye karakterinin boyutuyla ilgiliydi. Tüm diziye mal edilmesi beni derinden üzmüştür. Böyle bir şey mümkün değildir, olamaz da. Başta yapım, senaryo, reji ekibi olmak üzere, tüm oyuncu ve set çalışanlarına teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyorum.'