Önce Kanal D'de Sonra Star TV'de Yayınlanmıştı: Efsane Komedi Dizisi Orijinal Kadroyla Dönüyor!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
15.02.2026 - 22:38

Bir döneme damga vuran ve günümüzde de tekrar bölümleri ilgiyle izlenen Akasya Durağı'yla ilgili heyecanlandıran bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Akasya Durağı, orijinal kadrosu korunarak ekranlara geri dönecek.

Bir dönemin efsane komedi dizilerinden biri olarak görülen Akasya Durağı, tekrar bölümleriyle bile büyük bir izleyici kitlesine sahip.

5 sezon yayınlanan dizideki karakterler ve sahneler hala X'te editlere ve goygoya malzeme olmaya devam ediyor. Diziyi gündeme getiren tüm hayranlarını sevindirecek bir iddia oldu.

Akasya Durağı'nın yeniden çekileceği iddia edildi. Üstelik, orijinal kadroyla!

İddiaya göre Akasya Durağı 15 yıllık kadrosuyla yeniden çekiliyor. Dizinin ne zaman yayınlanacağı ve bu kez hangi kanalda yer alacağı bilinmezken iddia bile izleyiciyi heyecanlandırmaya yetti! Hazırlıklarına başlandığı iddia edilen diziyle ilgili gelişmelere dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
