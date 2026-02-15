onedio
TV
Taşacak Bu Deniz'in Şükriye'si Ulviye Karaca, Diziden Ayrılma Nedenini İlk Kez Açıkladı!

Taşacak Bu Deniz
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
15.02.2026 - 17:02

TRT 1'in rekortmen dizisi Taşacak Bu Deniz'de Şükriye karakterine hayat veren Ulviye Karaca, diziden aniden ayrılmıştı. 'Ulviye Karaca Taşacak Bu Deniz'den neden ayrıldı, Şükriye neden yok? Diziden çıktı mı, çıkarıldı mı?' gibi sorulan merak edilirken ünlü oyuncu Ulviye Karaca İstanbul Stüdyosu programına konuk oldu. Ünlü oyuncu, Taşacak Bu Deniz'den neden ayrıldığına dair açıklama yaptı.

Taşacak Bu Deniz'de Esme, Sevcan ve Emine'nin annesi Şükriye'yi canlandıran Ulviye Karaca diziden aniden ayrılmıştı.

Ulviye Karaca'nın ani ayrılığı Taşacak Bu Deniz izleyicilerinde şok etkisi yarattı. Şükriye karakterinin diziden ayrılığının nedeni merak uyandırırken konuya dair ilk kez açıklama yapıldı. Ulviye Karaca daha önce yalnızca 'Benim kararımdır.' diyerek kısa bir açıklama yapmış ve diziden çıkarılmadığı konusuna netlik kazandırmıştı.

Ulviye Karaca, Şükriye karakteriyle "Taşacak Bu Deniz'den neden ayrıldı?" sorusunu ilk kez yanıtladı.

Merve Ersoy
