Taşacak Bu Deniz'in Şükriye'si Ulviye Karaca, Diziden Ayrılma Nedenini İlk Kez Açıkladı!

TRT 1'in rekortmen dizisi Taşacak Bu Deniz'de Şükriye karakterine hayat veren Ulviye Karaca, diziden aniden ayrılmıştı. 'Ulviye Karaca Taşacak Bu Deniz'den neden ayrıldı, Şükriye neden yok? Diziden çıktı mı, çıkarıldı mı?' gibi sorulan merak edilirken ünlü oyuncu Ulviye Karaca İstanbul Stüdyosu programına konuk oldu. Ünlü oyuncu, Taşacak Bu Deniz'den neden ayrıldığına dair açıklama yaptı.