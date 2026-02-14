onedio
Şerif’in Taşacak Bu Deniz’den Ayrılacağı İddialarına Yanıt Geldi

Elif Sude Yenidoğan
14.02.2026 - 22:51

TRT 1’in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Dizi bugün bir oyuncunun ayrılacağı iddialarıyla sosyal medyada yer aldı. Şerif karakterine hayat veren Aytek Şayan’ın diziden çıkacağı söylentileri hızla arttı. Şimdiyse Birsen Altuntaş iddialara açıklık getirdi.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Yeni sezonda başlayan dizilerden olan Taşacak Bu Deniz kısa sürede sadık bir izleyici kitlesi kazandı.

Trabzon’da geçen dizi hem hikayesiyle hem de oyuncu kadrosuyla seyirciye kendini sevdirmeyi başardı. Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal, Aytek Şayan, Ava Yaman, Burak Yörük, Erdem Şanlı ve Zeynep Atılgan gibi isimlerin başlıca rolleri paylaştığı dizi her hafta reytinglerde birinci olmayı da başarıyor.

Bugün gündeme gelme sebebi ise Şerif’e hayat veren Aytek Şayan’ın kadrodan ayrılacak olması iddiasıydı. Kaynağı belli olmayan iddia sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Aytek Şayan’ın hangi diziye transfer olacağına kadar paylaşımlar yapıldı.

Aytek Şayan Taşacak Bu Deniz’den ayrılacak mı?

Taşacak Bu Deniz’in yalnızca TV izleyicisi değil, sosyal medyada da geniş bir kitlesi var. Bu nedenle diziye dair gelişmeler anında gündem oluyor. Ayrılık iddiasının yayılmasıyla birlikte de bir kullanıcı haberin doğruluğunu Birsen Altuntaş’a sordu. Altuntaş ise iddiaların asılsız olduğunu “Yok, niye ayrılsın?” sözleriyle açıkladı.

