Şerif’in Taşacak Bu Deniz’den Ayrılacağı İddialarına Yanıt Geldi
TRT 1’in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Dizi bugün bir oyuncunun ayrılacağı iddialarıyla sosyal medyada yer aldı. Şerif karakterine hayat veren Aytek Şayan’ın diziden çıkacağı söylentileri hızla arttı. Şimdiyse Birsen Altuntaş iddialara açıklık getirdi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Yeni sezonda başlayan dizilerden olan Taşacak Bu Deniz kısa sürede sadık bir izleyici kitlesi kazandı.
Aytek Şayan Taşacak Bu Deniz’den ayrılacak mı?
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
