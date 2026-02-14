Türk Dizi Sektörü Ekonomik Krizle Mücadele Ediyor
Türk dizi sektöründe son dönemde en çok konuşulan konuların başında yapım maliyetlerinin hızla yükselmesi geliyor. Çekim giderlerinden oyuncu ücretlerine, teknik ekip masraflarından mekan ve prodüksiyon harcamalarına kadar pek çok kalemde ciddi artış yaşanıyor. Özellikle döviz kurundaki dalgalanmalar, ithal ekipman ve teknik ihtiyaçların maliyetini daha da yukarı taşıyor. CNN Türk Ana Haber’de de dizilerin yaşadığı ekonomik kriz konu oldu. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: CNN Türk
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Giderler karşısında reklam gelirlerinin aynı hızda artmaması, yapımcılar için son zamanlarda önemli bir denge sorunu yaratıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın