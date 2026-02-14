onedio
Türk Dizi Sektörü Ekonomik Krizle Mücadele Ediyor

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
14.02.2026 - 19:48

Türk dizi sektöründe son dönemde en çok konuşulan konuların başında yapım maliyetlerinin hızla yükselmesi geliyor. Çekim giderlerinden oyuncu ücretlerine, teknik ekip masraflarından mekan ve prodüksiyon harcamalarına kadar pek çok kalemde ciddi artış yaşanıyor. Özellikle döviz kurundaki dalgalanmalar, ithal ekipman ve teknik ihtiyaçların maliyetini daha da yukarı taşıyor. CNN Türk Ana Haber’de de dizilerin yaşadığı ekonomik kriz konu oldu. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: CNN Türk

Giderler karşısında reklam gelirlerinin aynı hızda artmaması, yapımcılar için son zamanlarda önemli bir denge sorunu yaratıyor.

Birçok yapım şirketi, bölüm başı gelirlerin artık çekim bütçelerini karşılamakta zorlandığını dile getiriyor. Bu durum, yeni projelerin onay süreçlerini uzatırken bazı dizilerin ise daha sete çıkmadan ertelenmesine neden oluyor. 

2025–2026 sezonunda açıklanan pek çok yapımın yayın tarihinin ileri atılması ya da tamamen iptal edilmesi sektörde dikkat çeken bir tablo oluşturdu. Kanallar da riskli görülen projelerde daha temkinli davranarak bütçe kontrolünü sıkılaştırmaya başladı. Özellikle yüksek prodüksiyon gerektiren dönem ve aksiyon dizilerinde maliyet baskısı daha fazla hissediliyor. Yapımcılar, kaliteyi korumaya çalışırken aynı zamanda daha ekonomik çözümler aramak zorunda kalıyor. Bazı yapımlar ise uluslararası satış potansiyeline güvenerek bütçelerini dengelemeye çalışıyor. 

CNN Türk Ana Haber’de de konu ele alındı. Yurt dışı satışı konusunda iddialı olan ve seyircileri ekran başına kilitlemeyi başaran Türk dizileri için gidişat endişe verici.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
