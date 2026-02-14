onedio
Ümit Erdim Hayat Bilgisi'ndeki Vurulma Sahnesiyle Yaşadığı Endişeyi Anlattı

Ümit Erdim Hayat Bilgisi’ndeki Vurulma Sahnesiyle Yaşadığı Endişeyi Anlattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
14.02.2026 - 17:59

Yayınlandığı dönemin en çok konuşulan projelerinden biri olmayı başaran Hayat Bilgisi dizisi, günümüzde hala popülerliğini koruyan işlerden. İlk yayın gününün üstünden dile kolay 23 yıl geçse de dizi, seyircilerinde iz bıraktığı için hafızalarda yerini korumaya devam ediyor. Şimdiyse dizide Arif karakterine hayat veren Ümit Erdim o günlerden bir anısını paylaştı. Gelin detaylara geçelim!

Hayat Bilgisi'nin ekranlara geldiği ilk günün üzerinden 23 yıl geçti.

Hayat Bilgisi’nin ekranlara geldiği ilk günün üzerinden 23 yıl geçti.

Sektördeki birçok ünlü ismin belki ilk projesi, belki de hafızalarda yer etmesini, ünlenmesini sağlayan bir işti. Seyirciler bölümleri asla kaçırmıyor, keyifle Hayat Bilgisi’ni takip ediyordu. 

Ünlü oyuncu Ümit Erdim de dizinin sevilen karakterlerinden Arif’e hayat veriyordu. Erdim, şimdilerde konuk olduğu bir programda meşhur vurulma sahnesini öğrendiği anı ve yaşadığı paniği anlattı. Vurulma sahnesiyle birlikte diziden çıkarsa yaşayacağı geçim problemi oyuncuda endişe yaratmıştı.

İşte detaylar 👇

