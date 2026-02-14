Ümit Erdim Hayat Bilgisi’ndeki Vurulma Sahnesiyle Yaşadığı Endişeyi Anlattı
Yayınlandığı dönemin en çok konuşulan projelerinden biri olmayı başaran Hayat Bilgisi dizisi, günümüzde hala popülerliğini koruyan işlerden. İlk yayın gününün üstünden dile kolay 23 yıl geçse de dizi, seyircilerinde iz bıraktığı için hafızalarda yerini korumaya devam ediyor. Şimdiyse dizide Arif karakterine hayat veren Ümit Erdim o günlerden bir anısını paylaştı. Gelin detaylara geçelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hayat Bilgisi’nin ekranlara geldiği ilk günün üzerinden 23 yıl geçti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte detaylar 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın