Ümit Erdim Hayat Bilgisi’ndeki Vurulma Sahnesiyle Yaşadığı Endişeyi Anlattı

Sektördeki birçok ünlü ismin belki ilk projesi, belki de hafızalarda yer etmesini, ünlenmesini sağlayan bir işti. Seyirciler bölümleri asla kaçırmıyor, keyifle Hayat Bilgisi’ni takip ediyordu.

Ünlü oyuncu Ümit Erdim de dizinin sevilen karakterlerinden Arif’e hayat veriyordu. Erdim, şimdilerde konuk olduğu bir programda meşhur vurulma sahnesini öğrendiği anı ve yaşadığı paniği anlattı. Vurulma sahnesiyle birlikte diziden çıkarsa yaşayacağı geçim problemi oyuncuda endişe yaratmıştı.