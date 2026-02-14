onedio
Geri Dönmüştü: Kanal D'nin Fenomen Dizisi Final Yapıyor

yerli dizi
Esra Demirci
14.02.2026 - 15:19

Kanal D ekranlarında yayınlanan fenomen dizi İnci Taneleri 3. sezonuyla geri dönmüştü. İnci Taneleri'nin bu sezon final yapacağı net olsa da final tarihi henüz belirlenmemişti. Birsen Altuntaş, İnci Taneleri'nin final tarihini açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kanal D ekranlarının en sevilen işlerinden İnci Taneleri geçtiğimiz haftalarda ekrana geri dönmüştü.

2. sezonuyla final yapma kararı alan İnci Taneleri, Kanal D yönetimi ve seyircinin yoğun ısrarıyla 3. sezonuyla geri dönmüştü. Sezon ortasında yayınlanmasına rağmen reytinglerde geçerli oranlar elde eden İnci Taneler'i için final kararı alındı.

Sevilen dizi İnci Taneleri final yapıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri'nin final tarihi netleşti. Altuntaş, dizinin kanal ve yapım şirketinin aldığı ortak kararla 51. bölümde ekran macerasını tamamlayacağını açıkladı.

