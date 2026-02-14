Geri Dönmüştü: Kanal D'nin Fenomen Dizisi Final Yapıyor
Kanal D ekranlarında yayınlanan fenomen dizi İnci Taneleri 3. sezonuyla geri dönmüştü. İnci Taneleri'nin bu sezon final yapacağı net olsa da final tarihi henüz belirlenmemişti. Birsen Altuntaş, İnci Taneleri'nin final tarihini açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
Kanal D ekranlarının en sevilen işlerinden İnci Taneleri geçtiğimiz haftalarda ekrana geri dönmüştü.
Sevilen dizi İnci Taneleri final yapıyor.
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
