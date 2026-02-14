onedio
Hayat Bilgisi Dizisinin Barbie'si İpek Erdem'den Yıllar Sonra Gelen Sürpriz Paylaşım

Esra Demirci
14.02.2026 - 13:44

Bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisinin ilk bölümün üzerinden tam 23 yıl geçti. Hayat Bilgisi dizisinde Barbie Gamze karakterine hayat veren İpek Erdem, efsane diziyi unutmadı ve Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Hayat Bilgisi dizisi 2003 yılında ilk bölümüyle ekrana geldi.

Bir döneme damga vuran dizinin ilk bölümünün yayınlanmasının üzerinden tam 23 yıl geçerken sosyal medyada efsane dizi unutulmadı. Pek çok sosyal medya kullanıcısı Hayat Bilgisi dizisine dair paylaşım yaparken Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'sinden sürpriz bir paylaşım geldi. Dizide Barbie'yi canlandıran İpek Erdem, Hayat Bilgisi'yle alakalı yaptığı paylaşımla gündem oldu.

İşte İpek Erdem'in Hayat Bilgisi dizisini andığı o paylaşımı:

İpek Erdem, Hayat Bilgisi dizisinden bir fotoğraf paylaşarak 'Sanırım çoğumuz için güzel ve özeldi, değil mi?☺️ Bugün 23 yıl olmuş!🥳♥️ Sevgiler canlarım!' notunu düştü.

