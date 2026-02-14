onedio
Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz Rekabetinde Zirve Yine Değişti

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
14.02.2026 - 11:43

Haftalık reyting mücadelesinde Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz arasındaki rekabet devam ediyor. Her hafta Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz sırasıyla liderliği ele geçirirken son haftada Taşacak Bu Deniz tüm kategorilerde haftanın en çok izlenen dizisi olmuştu. Bu haftanın reyting sonuçlarında ise Taşacak Bu Deniz ne yaptı? Haftanın en çok izlenen dizisi Taşacak Bu Deniz mi yoksa Uzak Şehir mi oldu?

Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir'in haftalık reyting mücadelesi bu hafta da devam etti.

Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir her hafta olduğu gibi bu hafta da reytinglerde kıyasıya bir rekabet içindeydi. Geçtiğimiz hafta Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir arasındaki reyting mücadelesinde lider değişmişti. Taşacak Bu Deniz üç kategoride de en çok izlenen dizi olurken zirve bu hafta yine değişti.

Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir'in haftalık en çok izlenme yarışında kazanan belli oldu. Hangi dizi reytinglerde zirvede yer aldı?

Taşacak Bu Deniz, 13 Şubat Cuma akşamı aldığı reytinglerde üç kategoride de sert bir düşüş yaşadı. Taşacak Bu Deniz AB ve ABC1 kategorisinde en çok izlenen dizi olurken Uzak Şehir TOTAL grubunda liderliğe geri döndü.

Esra Demirci
