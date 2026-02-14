onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Çılgın Sedat, Survivor'daki Kavgaların Hepsinin Yayınlanmadığını İtiraf Etti

Çılgın Sedat, Survivor'daki Kavgaların Hepsinin Yayınlanmadığını İtiraf Etti

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
14.02.2026 - 09:30

Eski Survivor yarışmacılarından Çılgın Sedat, katıldığı bir programda Survivor hakkında konuştu. Survivor'daki kavgaların hepsinin yayınlanmadığını itiraf eden Çılgın Sedat ayrıca yarışmanın arka planda 10 kat daha zor olduğunu açıkladı.

KAYNAK

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Survivor'ın sevilen isimlerinden Çılgın Sedat, yarışmaya dair bilinmeyenleri anlattı.

Survivor'ın sevilen isimlerinden Çılgın Sedat, yarışmaya dair bilinmeyenleri anlattı.

Yavuz Oymak'ın programına katılan Çılgın Sedat, Survivor'ın bilinmeyenlerinden bahsetti. Survivor'da yaşanan kavgaların büyük çoğunluğunun yayınlanmadığını açıklayan Çılgın Sedat, ayrıca yarışmanın perde arkasında zorluğun 10 katına çıktığını aktardı.

Acun Ilıcalı'nın kavgalara karşı tutumunu da anlatan eski yarışmacı Ilıcalı'nın yarışmacıların fiziksel kavga yaşamasını önlemek için yaptığı uyarıları açıkladı.

Çılgın Sedat'ın Survivor açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın