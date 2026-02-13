onedio
Poyraz Karayel Ekibi Bir Araya Gelerek Vefat Eden Kanbolat Görkem Arslan'ı Andı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
13.02.2026 - 22:20

Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, geçirdiği kalp krizi sonrası hayata gözlerini yumdu. Poyraz Karayel dizisindeki rol arkadaşları ünlü oyuncunun cenazesine katılırken dizi ekibi Kanbolat Görkem Arslan'ı anmak için bir araya geldi.

Sevilen oyuncu Kanbolat Görkem Arslan kalp krizi geçirerek vefat etti.

Kanbolat Görkem Arslan 11 Şubat günü Beyoğlu'ndaki evinde rahatsızlandı. İlk müdahalenin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Arslan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 12 Şubat günü cenazesi kaldırılan Kanbolat Görkem Arslan'ı Poyraz Karayel dizisinde beraber çalıştığı arkadaşları unutmadı.

Poyraz Karayel ekibi, Kanbolat Görkem Arslan'ı anmak için bir araya geldi.

Poyraz Karayel'in yönetmeni Çağrı Vila Lostuvalı, Instagram hesabından Poyraz Karayel ekibiyle toplandıkları fotoğrafı paylaşarak 'Rahmetle' notunu düştü.

İlknur Duru Defne

Yok artık halay da çekseydiniz 🤦‍♀️

Hüseyin Özcan

Bu kadar da gülmeyin amk. Sıradan bir arkadaş toplantısı değil ki!

Kedi Oyuncağı

arkadaşınızı bira içerek mi anıyorsunuz deniz baykal zihniyetliler yoksa tayyip erdoğanın bunlar fatihayı bile bilmez dediği sizlermisiniz