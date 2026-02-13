Poyraz Karayel Ekibi Bir Araya Gelerek Vefat Eden Kanbolat Görkem Arslan'ı Andı
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, geçirdiği kalp krizi sonrası hayata gözlerini yumdu. Poyraz Karayel dizisindeki rol arkadaşları ünlü oyuncunun cenazesine katılırken dizi ekibi Kanbolat Görkem Arslan'ı anmak için bir araya geldi.
Sevilen oyuncu Kanbolat Görkem Arslan kalp krizi geçirerek vefat etti.
Poyraz Karayel ekibi, Kanbolat Görkem Arslan'ı anmak için bir araya geldi.
Yok artık halay da çekseydiniz 🤦♀️
Bu kadar da gülmeyin amk. Sıradan bir arkadaş toplantısı değil ki!
arkadaşınızı bira içerek mi anıyorsunuz deniz baykal zihniyetliler yoksa tayyip erdoğanın bunlar fatihayı bile bilmez dediği sizlermisiniz