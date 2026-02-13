Akın Akınözü, Veliaht Dizisi Hakkında Verdiği Röportajla Gündem Oldu

Özellikle Rusya’da gördüğü ilgi dikkat çekerken, oyuncu bu ülkedeki bir dijital yayın platformuna konuk olarak hem kariyerine hem de güncel projelerine dair samimi açıklamalarda bulundu.

Akın Akınözü ayrıca başrolünde yer aldığı Veliaht dizisinin hikayesine ve hayat verdiği Timur karakterinin iç dünyasına dair detaylar paylaşarak rolüne nasıl hazırlandığını da anlattı.