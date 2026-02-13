onedio
Akın Akınözü, Veliaht Dizisi Hakkında Verdiği Röportajla Gündem Oldu

Esra Demirci
Esra Demirci
13.02.2026 - 21:31

Veliaht dizisinin başrol oyuncusu Akın Akınözü, Rusya'daki bir dijital platforma röportaj verdi. Akın Akınözü, Veliaht dizisine dair yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

Son dönemde Veliaht dizisinde Timur karakteriyle izleyici karşısına çıkan Akın Akınözü, yalnızca Türkiye’de değil, yurt dışında da ciddi bir hayran kitlesine sahip.

Özellikle Rusya’da gördüğü ilgi dikkat çekerken, oyuncu bu ülkedeki bir dijital yayın platformuna konuk olarak hem kariyerine hem de güncel projelerine dair samimi açıklamalarda bulundu.

Akın Akınözü ayrıca başrolünde yer aldığı Veliaht dizisinin hikayesine ve hayat verdiği Timur karakterinin iç dünyasına dair detaylar paylaşarak rolüne nasıl hazırlandığını da anlattı.

Akın Akınözü, Veliaht'taki Timur karakteriyle ortak noktasını açıkladı.

“Aramızda çok fazla benzer yön olduğunu söyleyemem ancak ailem için her şeyi yapabilecek olmam, Timur ile kesişen en güçlü ortak yanımız. İlk görüşte aşk kulağa masalsı geliyor. Ben ilk görüşte aşktan ziyade, ilk görüşte etkilenmeye inanıyorum. İlk görüşte aşk bana oldukça iddialı bir söylem gibi geliyor. Timur için de aynı şey geçerli. Onun için de ‘ilk görüşte aşık oldu’ diyemezdim' 

