Akın Akınözü, Veliaht Dizisi Hakkında Verdiği Röportajla Gündem Oldu
Veliaht dizisinin başrol oyuncusu Akın Akınözü, Rusya'daki bir dijital platforma röportaj verdi. Akın Akınözü, Veliaht dizisine dair yaptığı açıklamalarla gündem oldu.
Son dönemde Veliaht dizisinde Timur karakteriyle izleyici karşısına çıkan Akın Akınözü, yalnızca Türkiye’de değil, yurt dışında da ciddi bir hayran kitlesine sahip.
Akın Akınözü, Veliaht'taki Timur karakteriyle ortak noktasını açıkladı.
