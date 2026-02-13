Veliaht Dizisi Kadrosuna Yeni Oyuncular Aradığını Duyurdu
Show TV'nin sevilen dizisi Veliaht'ın çekimleri bir süredir Kars'ta devam ediyor. Kars'ın enfes atmosferindeki muazzam sahneleri seyirciyi diziye çekerken Veliaht dizisinin sosyal medya hesabında yeni oyuncular arandığına dair ilan paylaşıldı.
Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Veliaht sosyal medya hesabından yayınladığı ilanla gündem oldu.
İşte Veliaht'ın sosyal medya hesaplarından yayınladığı ilan:
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
