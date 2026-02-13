onedio
Veliaht Dizisi Kadrosuna Yeni Oyuncular Aradığını Duyurdu

Esra Demirci
13.02.2026 - 20:32

Show TV'nin sevilen dizisi Veliaht'ın çekimleri bir süredir Kars'ta devam ediyor. Kars'ın enfes atmosferindeki muazzam sahneleri seyirciyi diziye çekerken Veliaht dizisinin sosyal medya hesabında yeni oyuncular arandığına dair ilan paylaşıldı.

Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Veliaht sosyal medya hesabından yayınladığı ilanla gündem oldu.

Çekimleri Kars'ta devam eden Veliaht'ın kadrosuna yeni oyuncular arandığı duyuruldu. Veliaht'ın sosyal medya hesabından yayınlanan duyuruda Kars ve çevre illerden yardımcı oyuncu arandığı belirtilirken bir de başvuru formu paylaşıldı.

İşte Veliaht'ın sosyal medya hesaplarından yayınladığı ilan:

Veliaht dizisinin sosyal medya hesabında yayınlanan duyuruda'Veliaht, Kars ve çevre illerden yardımcı oyuncular arıyor. Yolculuğumuzun bir parçası olmak isteyen adayları, başvuru formumuzu doldurmaya davet ediyoruz!' ifadeleri kullanıldı.

Yorum Yazın