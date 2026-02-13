onedio
Tuba Büyüküstün, Başrolünde Yer Aldığı "Kara Para Aşk" Dizisinden Fotoğraf Paylaştı

Tuba Büyüküstün yerli dizi Engin Akyürek
Esra Demirci
13.02.2026 - 18:59

2014 yılında ATV ekranlarında yayınlanan Kara Para Aşk dizisinin başrolü Tuba Büyüküstün, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Tuba Büyüküstün, 12 yıl önce rol aldığı diziden bir fotoğraf paylaşarak diziye özlemini dile getirdi.

Tuba Büyüküstün, 12 yıl önce rol aldığı "Kara Para Aşk" dizisinden bir fotoğraf yayınladı.

2014-2015 yılları arasında ATV ekranlarında yayınlanan Kara Para Aşk, yayınlandığı dönemin en sevilen işleri arasında yer almıştı. Dizinin başrolü Tuba Büyüküstün, tam 12 yıl sonra Kara Para Aşk'tan bir fotoğraf yayınlayarak diziye olan özlemini dile getirdi. Tuba Büyüküstün'ün Kara Para Aşk paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

İşte Tuba Büyüküstün'ün Instagram hesabından yaptığı Kara Para Aşk paylaşımı:

Tuba Büyüküstün, Kara Para Aşk döneminden set arkadaşlarıyla bir fotoğrafını hikayesinde paylaşarak “Ne güzel bir iş yaptık. İyi ki yaptık, iyi ki varsınız. Ve ne mutlu bize ki yıllar sonra bu anları hatırlayarak kalbimizi ısıtanlarımız var.” ifadelerini kullandı. Tuba Büyüküstün'ün dizideki partneri Engin Akyürek, söz konusu paylaşımı hikayesinde yayınladı.

