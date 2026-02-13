Tuba Büyüküstün, Başrolünde Yer Aldığı "Kara Para Aşk" Dizisinden Fotoğraf Paylaştı
2014 yılında ATV ekranlarında yayınlanan Kara Para Aşk dizisinin başrolü Tuba Büyüküstün, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Tuba Büyüküstün, 12 yıl önce rol aldığı diziden bir fotoğraf paylaşarak diziye özlemini dile getirdi.
Tuba Büyüküstün, 12 yıl önce rol aldığı "Kara Para Aşk" dizisinden bir fotoğraf yayınladı.
İşte Tuba Büyüküstün'ün Instagram hesabından yaptığı Kara Para Aşk paylaşımı:
