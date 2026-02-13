onedio
Flaş Karar: Çok Güzel Hareketler 2'nin Yayın Günü Değişti

Esra Demirci
13.02.2026 - 16:56

Star TV ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler 2'de beklenmedik bir değişiklik yaşandı. Çok Güzel Hareketler 2'nin sosyal medya hesabında sevilen programın yayın gününün değiştiği duyuruldu.

Sevilen komedi programı Çok Güzel Hareketler 2 hakkında flaş karar alındı.

Star TV ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler 2'nin yayın günü uzun süredir perşembeydi. Yayın hayatına pazar akşamı başlasa da yayın akışının değişmesiyle perşembeye alınan Çok Güzel Hareketler 2'den beklenmedik hamle geldi. Programın sosyal medya hesabından yayın gününün bir kez daha değiştirildiği duyuruldu.

Çok Güzel Hareketler 2'nin yayın günü pazar akşamı olarak değiştirildi.

Çok Güzel Hareketler 2'nin sosyal medya yöneticisi söz konusu değişikliği esprili bir paylaşımla duyurdu.

Fwd: Yeni bölüm (DİKKAT! PERŞEMBE DEĞİL PAZAR)

To: AdminBey@cokguzelhareketler

Admin Bey merhaba,

Gecikme için özür dileriz, yeni tanıtımı linkte paylaşıyorum.

Yayın günümüz pazar oldu tekrar. Tanıtımı paylaşırken bunu mutlaka vurgulayalım isteriz.

İzleyicilerimiz ısrarla istiyorlardı çünkü pazara geri dönmemizi.

Aşağıda metin önerimizi paylaşıyoruz, siz dilediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz:

ya ben tanıtımı buraya atmayı unutmuşum çok özür.

yeni bölüm haftaya pazar 20.00’de

@startv ’de.

yoğun isteğiniz üzerine pazara aldık evet.

neyse, ikinci tanıtımı hazırlayayım ben. kib. bye.

