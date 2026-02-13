Flaş Karar: Çok Güzel Hareketler 2'nin Yayın Günü Değişti
Star TV ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler 2'de beklenmedik bir değişiklik yaşandı. Çok Güzel Hareketler 2'nin sosyal medya hesabında sevilen programın yayın gününün değiştiği duyuruldu.
Sevilen komedi programı Çok Güzel Hareketler 2 hakkında flaş karar alındı.
Çok Güzel Hareketler 2'nin yayın günü pazar akşamı olarak değiştirildi.
