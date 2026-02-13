Flaş Karar: Çok Güzel Hareketler 2'nin Yayın Günü Değişti

Çok Güzel Hareketler 2'nin sosyal medya yöneticisi söz konusu değişikliği esprili bir paylaşımla duyurdu.

Fwd: Yeni bölüm (DİKKAT! PERŞEMBE DEĞİL PAZAR)

To: AdminBey@cokguzelhareketler

Admin Bey merhaba,

Gecikme için özür dileriz, yeni tanıtımı linkte paylaşıyorum.

Yayın günümüz pazar oldu tekrar. Tanıtımı paylaşırken bunu mutlaka vurgulayalım isteriz.

İzleyicilerimiz ısrarla istiyorlardı çünkü pazara geri dönmemizi.

Aşağıda metin önerimizi paylaşıyoruz, siz dilediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz:

ya ben tanıtımı buraya atmayı unutmuşum çok özür.

yeni bölüm haftaya pazar 20.00’de

@startv ’de.

yoğun isteğiniz üzerine pazara aldık evet.

neyse, ikinci tanıtımı hazırlayayım ben. kib. bye.