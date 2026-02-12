Bahar Dizisinde Rol Alan Dublör, Cam Kırdığı Sahnenin Kamera Arkasını Yayınladı
Show TV'nin sevilen dizilerinden Bahar'da dublörlük yapan Burak Türkşen, Instagram hesabından Demirhan Demircioğlu'nun canlandırdığı Aziz Uras'ın camı kırarak yere düştüğü sahnede rol aldığını kamera arkası görüntüleri paylaşarak açıkladı.
Oyuncu Burak Türkşen, Instagram hesabında Bahar dizisinde rol aldığı sahnenin kamera arkasını yayınladı.
Bahar'da dublör kullanılan o sahnenin kamera arkasını buradan izleyebilirsiniz:
