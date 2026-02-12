onedio
Bahar Dizisinde Rol Alan Dublör, Cam Kırdığı Sahnenin Kamera Arkasını Yayınladı

yerli dizi Bahar Dizi
Esra Demirci
Esra Demirci
12.02.2026 - 15:36

Show TV'nin sevilen dizilerinden Bahar'da dublörlük yapan Burak Türkşen, Instagram hesabından Demirhan Demircioğlu'nun canlandırdığı Aziz Uras'ın camı kırarak yere düştüğü sahnede rol aldığını kamera arkası görüntüleri paylaşarak açıkladı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DUgmuRhjSGt/
Oyuncu Burak Türkşen, Instagram hesabında Bahar dizisinde rol aldığı sahnenin kamera arkasını yayınladı.

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar geçtiğimiz aylarda final yapmıştı. 3. sezonuyla ekranlara veda eden Bahar'ın son sezonu epey heyecanlı geçerken özellikle Seren ve Aziz Uras arasındaki tartışmalar seyirciyi hop oturtup hop kaldırdı. Bahar'da Demirhan Demircioğlu'nun dublörlüğünü yapan Burak Türkşen, Seren tarafından ittirilen Aziz Uras'ın camı kırarak yere düştüğü sahnede rol aldığı anları paylaştı.

Bahar'da dublör kullanılan o sahnenin kamera arkasını buradan izleyebilirsiniz:

