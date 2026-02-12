onedio
Survivor'da Engincan, Bayhan'ın Kafasına Halka Geçirmeye Kalkışınca Acun Ilıcalı'dan Uyarı Gecikmedi

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
12.02.2026 - 13:48

Survivor 2026'da kaos bitmek bilmiyor. Survivor'ın yeni bölümünde Engincan, fiziksel bir oyunda Bayhan'ı yendikten sonra Bayhan'ın kafasına elindeki halkayı geçirmeye kalkıştı. Bayhan'dan sert bir tepki alan Engincan ortamı gererken Acun Ilıcalı hem Bayhan hem Engincan'ı uyardı.

Survivor'ın yeni bölümünde yine gergin dakikalar yaşandı.

Survivor'da güce dayalı bir oyun oynandı. Yarışmacıların fiziksel temas kurmak durumunda kaldığı oyunda sinirler haliyle epey gerildi. Bayhan'la karşılaşan Engincan, Bayhan'ı yendikten sonra hızını alamayarak yarışmacının boynuna elindeki halkayı geçirmeye kalkıştı. Engincan'ın bu hareketine sinirlenen Bayhan'dan geri hamle gecikmezken Acun Ilıcalı iki yarışmacıyı da uyardı.

Acun Ilıcalı, Engincan'ın Bayhan'a yapmaya çalıştığını 'Normal bir hareket değil' diye yorumlarken Bayhan'la da tartışma çıkmaması konusunda konuştu.

Acun Ilıcalı'nın Bayhan ve Engincan'ı uyardığı o anları buradan izleyebilirsiniz:

