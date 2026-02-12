Survivor'da Engincan, Bayhan'ın Kafasına Halka Geçirmeye Kalkışınca Acun Ilıcalı'dan Uyarı Gecikmedi
Survivor 2026'da kaos bitmek bilmiyor. Survivor'ın yeni bölümünde Engincan, fiziksel bir oyunda Bayhan'ı yendikten sonra Bayhan'ın kafasına elindeki halkayı geçirmeye kalkıştı. Bayhan'dan sert bir tepki alan Engincan ortamı gererken Acun Ilıcalı hem Bayhan hem Engincan'ı uyardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Survivor'ın yeni bölümünde yine gergin dakikalar yaşandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Acun Ilıcalı'nın Bayhan ve Engincan'ı uyardığı o anları buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın