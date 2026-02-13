onedio
Didem Arslan'a Çıkan Dövmeli Kadının Yıllar Önce İzdivaç Programına Katıldığı Ortaya Çıktı

Didem Arslan'a Çıkan Dövmeli Kadının Yıllar Önce İzdivaç Programına Katıldığı Ortaya Çıktı

Esra Erol
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
13.02.2026 - 19:24

Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Vazgeçme programında gördüğümüz dövmeli kadın bir süredir sosyal medyadanın gündeminde yer alıyor. Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan Ünal'ın yıllar önce Esra Erol'un izdivaç programına katıldığı ortaya çıktı.

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'deki dövmeli kadın Nazan Ünal gündemden düşmek bilmiyor.

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'deki dövmeli kadın Nazan Ünal gündemden düşmek bilmiyor.

TikTok üzerinden tanıştığı Burhan isimli erkek tarafından evlilik vaadiyle kandırıldığını dile getiren Nazan Ünal, özellikle yüzündeki dövmelerle çok konuşulmuştu. Dövmeli kadın olarak anılan Nazan Ünal'ın Didem Arslan'ın programındaki her hamlesi olay olurken Ünal'ın yıllar önce Esra Erol'un sunduğu izdivaç programına katıldığı ortaya çıktı. İzdivaç programındaki o anları sosyal medyada viral oldu.

Buradan izleyebilirsiniz:

