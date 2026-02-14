onedio
Feyza Civelek'ten "Meyve Veren Ağaç Taşlanır" Sözüne Ogün Alibaş'la Yeni Video

Feyza Civelek'ten "Meyve Veren Ağaç Taşlanır" Sözüne Ogün Alibaş'la Yeni Video

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
14.02.2026 - 08:38

Kızılcık Şerbeti'ndeki Nilay karakteriyle tanıdığımız Feyza Civelek, oyunculuğuna gelen eleştirilere hep aynı sözle yanıt veriyor. Verdiği tüm röportajlarda 'Meyve veren ağaç taşlanır' ifadesini kullanan Feyza Civelek, sosyal medya fenomeni Ogün Alibaş'la bu söze yeni bir soluk kazandırdı.

Oyuncu Feyza Civelek, "Meyve veren ağaç taşlanır" sözüyle özdeşlemiş desek yalan olmaz.

Oyuncu Feyza Civelek, "Meyve veren ağaç taşlanır" sözüyle özdeşlemiş desek yalan olmaz.

Oyunculuğuna sık sık eleştiri gelen ve senarist annesi Melis Civelek tarafından torpilli olduğu iddia edilen Feyza Civelek, verdiği röportajlarda eleştiriler hakkında 'Meyve veren ağaç taşlanır' diyerek kendini savunuyordu. Bir X kullanıcısı Feyza Civelek'in bu sözü sarf ettiği tüm anları editlerken sosyal medya fenomeni Ogün Alibaş ve Civelek olaya son noktayı koydu.

Feyza Civelek ve Ogün Alibaş'ın gündem olan videosunu buradan izleyebilirsiniz:

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
