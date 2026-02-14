Feyza Civelek'ten "Meyve Veren Ağaç Taşlanır" Sözüne Ogün Alibaş'la Yeni Video
Kızılcık Şerbeti'ndeki Nilay karakteriyle tanıdığımız Feyza Civelek, oyunculuğuna gelen eleştirilere hep aynı sözle yanıt veriyor. Verdiği tüm röportajlarda 'Meyve veren ağaç taşlanır' ifadesini kullanan Feyza Civelek, sosyal medya fenomeni Ogün Alibaş'la bu söze yeni bir soluk kazandırdı.
Oyuncu Feyza Civelek, "Meyve veren ağaç taşlanır" sözüyle özdeşlemiş desek yalan olmaz.
Feyza Civelek ve Ogün Alibaş'ın gündem olan videosunu buradan izleyebilirsiniz:
