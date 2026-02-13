Reyting Hamlesi Geldi: Eşref Rüya Kadrosuna Ödüllü Oyuncu Dahil Oluyor
Kanal D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya'dan enfes bir reyting hamlesi geldi. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerde yer aldığı dizi kadrosuna ödüllü bir oyuncu dahil oluyor.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
Çarşamba akşamının en çok izlenen dizisi Eşref Rüya'dan reyting artıracak bir hamle geldi.
Eşref Rüya kadrosuna ödüllü oyuncu dahil oluyor.
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Hiç izlemediğim bir dizinin yine 500.haberini okurken
ihtiyar rolünde olacak muhtemelen