onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Reyting Hamlesi Geldi: Eşref Rüya Kadrosuna Ödüllü Oyuncu Dahil Oluyor

Reyting Hamlesi Geldi: Eşref Rüya Kadrosuna Ödüllü Oyuncu Dahil Oluyor

Eşref Rüya
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
13.02.2026 - 23:04

Kanal D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya'dan enfes bir reyting hamlesi geldi. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerde yer aldığı dizi kadrosuna ödüllü bir oyuncu dahil oluyor.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çarşamba akşamının en çok izlenen dizisi Eşref Rüya'dan reyting artıracak bir hamle geldi.

Çarşamba akşamının en çok izlenen dizisi Eşref Rüya'dan reyting artıracak bir hamle geldi.

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerde yer aldığı Eşref Rüya 2 sezondur ekranın en çok izlenen yapımları arasında yer alıyor. Eşref'in Nisan'ın kimliğini öğrenmesine çok az kalırken dizi heyecan seviyesini artıracak bir hamlede bulunuyor. Birsen Altuntaş, Eşref Rüya'nın kadrosuna sürpriz bir ismin dahil olacağını açıkladı.

Eşref Rüya kadrosuna ödüllü oyuncu dahil oluyor.

Eşref Rüya kadrosuna ödüllü oyuncu dahil oluyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Altın Portakal kazanan Erol Babaoğlu önümüzdeki bölümlerde Eşref Rüya'da rol alacak. Erol Babaoğlu'nun hangi karaktere hayat vereceği ise henüz belli değil.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Merttingo

Hiç izlemediğim bir dizinin yine 500.haberini okurken

Sumeyye Dogan

ihtiyar rolünde olacak muhtemelen