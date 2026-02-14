onedio
TRT Dizisinden Sert Düşüş: 13 Şubat Cuma Reyting Sonuçları Açıklandı

TRT Dizisinden Sert Düşüş: 13 Şubat Cuma Reyting Sonuçları Açıklandı

Kızılcık Şerbeti Reyting Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
14.02.2026 - 10:25

13 Şubat Cuma reyting sonuçları belli oldu.

Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz ve Arka Sokaklar dizilerinin yeni bölümleriyle yayınlandığı 13 Şubat Cuma günü reyting sonuçlarında Taşacak Bu Deniz düşüş yaşadı. TRT 1 dizisi Taşacak Bu Deniz tüm kategorilerde düşüş yaşarken AB grubunda 2.95 puan birden kaybetti.

İşte 13 Şubat Cuma Reyting Sonuçları...

Taşacak Bu DenizKızılcık Şerbeti ve Arka Sokaklar dizilerinin yeni bölümleriyle ekrana geldiği 13 Şubat Cuma reyting sonuçları açıklandı. Cuma akşamının tartışmasız lideri Taşacak Bu Deniz şoke eden bir düşüş yaşadı. Taşacak Bu Deniz üç kategoride de sert bir düşüş yaşarken AB kategorisinde 2.95 puan kaybetti. Taşacak Bu Deniz'in rakibi Kızılcık Şerbeti ise reytingini artırarak 2. sıraya yükseldi.

13 Şubat Cuma TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları şu şekilde:

Taşacak Bu Deniz

TOTAL: 13.91 (1)

AB: 11.41 (1)

ABC: 14.57 (1)

Kızılcık Şerbeti

TOTAL: 6.63 (3)

AB: 6.69 (2)

ABC: 7.66 (2)

Arka Sokaklar

TOTAL: 5.76 (4)

AB: 2.33 (9)

ABC: 3.46 (8)

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
