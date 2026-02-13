onedio
Ekin Mert Daymaz ve Kız Arkadaşının Gündem Olan Fotoğrafı AI Çıktı

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
13.02.2026 - 23:29

Oyuncu Ekin Mert Daymaz'ın kız arkadaşıyla paylaştığı iddia edilen fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. Yapay zeka asistanı Grok, Ekin Mert Daymaz'ın hiçbir sosyal medya hesabında söz konusu fotoğrafın paylaşılmadığını açıklarken Daymaz'dan açıklama gecikmedi.

Sosyal medyada Ekin Mert Daymaz ve kız arkadaşının paylaştığı iddia edilen fotoğraf gündem oldu.

Bazı magazin hesaplarında “Ekin Mert Daymaz ve kız arkadaşının paylaşımı” notuyla yayılan fotoğraf kısa sürede viral oldu. X'in yapay zeka asistanı Grok söz konusu fotoğrafın AI olduğunu açıklarken Ekin Mert Daymaz'dan açıklama gecikmedi.

Ekin Mert Daymaz, Grok'un açıklamasını yayınladı.

Oyuncu Ekin Mert Daymaz, sosyal medyada yayılan fotoğrafı hakkında Grok'un yaptığı açıklamayı yayınlarken bir sonraki paylaşımında fotoğraftaki hatayı yakınlaştırarak paylaştı. Daymaz, Yapay zeka yetenekli ama tarihi yapamamış.” yazarak göğsündeki dövmenin yanlış yapıldığını açıkladı.

Esra Demirci
