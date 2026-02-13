Ekin Mert Daymaz ve Kız Arkadaşının Gündem Olan Fotoğrafı AI Çıktı
Oyuncu Ekin Mert Daymaz'ın kız arkadaşıyla paylaştığı iddia edilen fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. Yapay zeka asistanı Grok, Ekin Mert Daymaz'ın hiçbir sosyal medya hesabında söz konusu fotoğrafın paylaşılmadığını açıklarken Daymaz'dan açıklama gecikmedi.
Sosyal medyada Ekin Mert Daymaz ve kız arkadaşının paylaştığı iddia edilen fotoğraf gündem oldu.
Ekin Mert Daymaz, Grok'un açıklamasını yayınladı.
