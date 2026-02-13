onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Hülya Koçyiğit ve Halil Ergün Barıştı! Dokuz Yıllık Küslük Sona Erdi

Hülya Koçyiğit ve Halil Ergün Barıştı! Dokuz Yıllık Küslük Sona Erdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.02.2026 - 20:06

Türk sinemasının efsane isimleri Hülya Koçyiğit ve Halil Ergün, 2017 yılında yaşadıkları ’selam vermedi’ krizi nedeniyle küsmüştü. Bir etkinlikte karşılaşan ikili dokuz yıl sonra küslüklerini sona erdi. Koçyiğit ve Ergün, Fatma Girik için düzenlenen anma gecesinde objektiflere samimi poz verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hülya Koçyiğit ve Halil Ergün barıştı.

Hülya Koçyiğit ve Halil Ergün neden küstü?

Hülya Koçyiğit ve Halil Ergün neden küstü?

Türk sinemasının efsane isimleri Hülya Koçyiğit ve Halil Ergün, yaşadıkları bir kırgınlık nedeniyle yıllardır küs olarak biliniyordu. İkili arasında yaşanan kırgınlık Fatma Girik’i anma gecesinde son buldu. 

Yeşilçam’ın usta isimleri Fatma Girik için düzenlenen anma gecesinde bir araya geldi. Gecede yan yana gelen ikili dokuz yıllık küslüğü kameralara poz vererek sona erdirdi. İkili, yaşadıkları küslüğü ise “Her şey bir yanlış anlaşılmaydı” sözleriyle noktaladı. 

İkilinin yaşadıkları polemik ise 2017 yılına dayanıyor. 2017'de Malatya Uluslararası Film Festivali'nde yaşanan ‘selam vermedi’ krizi, uzun yıllar devam eden küslüğe dönüştü.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın