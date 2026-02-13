Hülya Koçyiğit ve Halil Ergün Barıştı! Dokuz Yıllık Küslük Sona Erdi
Türk sinemasının efsane isimleri Hülya Koçyiğit ve Halil Ergün, 2017 yılında yaşadıkları ’selam vermedi’ krizi nedeniyle küsmüştü. Bir etkinlikte karşılaşan ikili dokuz yıl sonra küslüklerini sona erdi. Koçyiğit ve Ergün, Fatma Girik için düzenlenen anma gecesinde objektiflere samimi poz verdi.
Hülya Koçyiğit ve Halil Ergün neden küstü?
