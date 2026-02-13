Hülya Koçyiğit ve Halil Ergün Barıştı! Dokuz Yıllık Küslük Sona Erdi

Türk sinemasının efsane isimleri Hülya Koçyiğit ve Halil Ergün, yaşadıkları bir kırgınlık nedeniyle yıllardır küs olarak biliniyordu. İkili arasında yaşanan kırgınlık Fatma Girik’i anma gecesinde son buldu.

Yeşilçam’ın usta isimleri Fatma Girik için düzenlenen anma gecesinde bir araya geldi. Gecede yan yana gelen ikili dokuz yıllık küslüğü kameralara poz vererek sona erdirdi. İkili, yaşadıkları küslüğü ise “Her şey bir yanlış anlaşılmaydı” sözleriyle noktaladı.

İkilinin yaşadıkları polemik ise 2017 yılına dayanıyor. 2017'de Malatya Uluslararası Film Festivali'nde yaşanan ‘selam vermedi’ krizi, uzun yıllar devam eden küslüğe dönüştü.