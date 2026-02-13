Nurgül Yeşilçay’dan Mercimek Yemeğinde Alışılmışın Dışında Tüyo
Samimi paylaşımlarıyla sosyal medyada sık sık gündeme gelen Nurgül Yeşilçay, bu kez oyunculuğuyla değil mutfaktan verdiği bir tüyoyla konuşuluyor. Ünlü oyuncu, Türk mutfağının olmazsa olmazı mercimek yemeğini hazırlarken uyguladığı yöntemi takipçileriyle paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeşilçay, çoğu kişinin alışık olduğu yıka-haşla rutinini tamamen rafa kaldırdığını söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü oyuncu, bu hazırlık aşamasının pek yaygın olmadığını da belirterek “Başka kimse yapmıyor galiba” notuyla takipçilerine seslenen Yeşilçay, mercimeğin aceleye gelmemesi gerektiğini, biraz sabırla çok daha iyi sonuç alındığını söyledi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın