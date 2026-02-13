onedio
Nurgül Yeşilçay’dan Mercimek Yemeğinde Alışılmışın Dışında Tüyo

Nurgül Yeşilçay'dan Mercimek Yemeğinde Alışılmışın Dışında Tüyo

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
13.02.2026 - 15:39

Samimi paylaşımlarıyla sosyal medyada sık sık gündeme gelen Nurgül Yeşilçay, bu kez oyunculuğuyla değil mutfaktan verdiği bir tüyoyla konuşuluyor. Ünlü oyuncu, Türk mutfağının olmazsa olmazı mercimek yemeğini hazırlarken uyguladığı yöntemi takipçileriyle paylaştı.

Yeşilçay, çoğu kişinin alışık olduğu yıka-haşla rutinini tamamen rafa kaldırdığını söyledi.

Mercimeği doğrudan tencereye atmadığını belirten oyuncu, “Ben pişirmeden önce 3-4 saat suda bekletiyorum” diyerek mutfaktaki gizli formülünü açıkladı. 

Bu yöntemin mercimeğin dokusunu ve tadını ciddi şekilde değiştirdiğini savunan Yeşilçay, ortaya çıkan lezzetin farkını özellikle vurguladı.

Ünlü oyuncu, bu hazırlık aşamasının pek yaygın olmadığını da belirterek “Başka kimse yapmıyor galiba” notuyla takipçilerine seslenen Yeşilçay, mercimeğin aceleye gelmemesi gerektiğini, biraz sabırla çok daha iyi sonuç alındığını söyledi.

