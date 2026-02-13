Levent Kırca’nın Kızı Ayşe Kırca'dan Sevgilisi Doğu Demirkol’a Övgü Dolu Sözler
Usta tiyatrocu Levent Kırca’nın kızı Ayşe Kırca, sevgilisi Doğu Demirkol hakkında yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Katıldığı bir sanat etkinliğinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kırca, Demirkol için “Babamdan sonra gelmiş geçmiş en iyi komedyen” dedi.
Bir döneme damga vuran “Olacak O Kadar”ın efsane ismi, tiyatrocu ve komedyen Levent Kırca’nın kızı Ayşe Kırca, hem oyunculuğu hem de özel hayatıyla son dönemde adından söz ettiriyor.
Etkinlikte hem kendi projelerinden hem de Demirkol’la olan ilişkilerinden bahseden Kırca, oldukça samimi açıklamalar yaptı.
Sevgilisinin sanat yönüne de vurgu yapan Ayşe Kırca, Demirkol’un yalnızca komedyenliğiyle değil, yaratıcılığıyla da kendisini etkilediğini söyledi.
