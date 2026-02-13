onedio
Levent Kırca'nın Kızı Ayşe Kırca'dan Sevgilisi Doğu Demirkol'a Övgü Dolu Sözler

Levent Kırca’nın Kızı Ayşe Kırca'dan Sevgilisi Doğu Demirkol’a Övgü Dolu Sözler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
13.02.2026 - 14:11

Usta tiyatrocu Levent Kırca’nın kızı Ayşe Kırca, sevgilisi Doğu Demirkol hakkında yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Katıldığı bir sanat etkinliğinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kırca, Demirkol için “Babamdan sonra gelmiş geçmiş en iyi komedyen” dedi. 

İşte detaylar...

Kaynak: Habertürk/ Nazif Şahin

Kaynak: https://www.haberturk.com/levent-kirc...
Bir döneme damga vuran "Olacak O Kadar"ın efsane ismi, tiyatrocu ve komedyen Levent Kırca'nın kızı Ayşe Kırca, hem oyunculuğu hem de özel hayatıyla son dönemde adından söz ettiriyor.

Bir döneme damga vuran “Olacak O Kadar”ın efsane ismi, tiyatrocu ve komedyen Levent Kırca’nın kızı Ayşe Kırca, hem oyunculuğu hem de özel hayatıyla son dönemde adından söz ettiriyor.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde canlandırdığı Yeliz karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Kırca, bu kez sevgilisi Doğu Demirkol hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.

2015 yılında karaciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Levent Kırca ile Oya Başar’ın kızı olan Ayşe Kırca, katıldığı bir sanat etkinliğinde objektiflere yansıdı.

Etkinlikte hem kendi projelerinden hem de Demirkol'la olan ilişkilerinden bahseden Kırca, oldukça samimi açıklamalar yaptı.

Etkinlikte hem kendi projelerinden hem de Demirkol’la olan ilişkilerinden bahseden Kırca, oldukça samimi açıklamalar yaptı.

Nisan ayında açmayı planladığı sergiden söz eden Kırca, sanatla iç içe bir yaşam sürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Güzellik uğruna maymun figürleri yapıyorum, onlarla ilgili bir sergi hazırlıyorum. Doğu da bana fikirler veriyor. Doğu, ben ve maymunlar evde birlikte yaşıyoruz diyebilirim.”

Sevgilisinin sanat yönüne de vurgu yapan Ayşe Kırca, Demirkol'un yalnızca komedyenliğiyle değil, yaratıcılığıyla da kendisini etkilediğini söyledi.

Sevgilisinin sanat yönüne de vurgu yapan Ayşe Kırca, Demirkol’un yalnızca komedyenliğiyle değil, yaratıcılığıyla da kendisini etkilediğini söyledi.

“Güzel çizimleri var, sanatın her alanında yeteneği olduğunu düşünüyorum. Sevgilim diye söylemiyorum” diyerek övgüsünü sürdürdü.

Basın mensuplarının “Doğu Demirkol’u komedyenlikte ne kadar başarılı buluyorsunuz?” sorusu ise röportajın en çok konuşulan anına sahne oldu. Ayşe Kırca bu soruya şu yanıtı verdi:

“Babamdan sonra Türkiye’ye gelmiş en yetenekli komedyen olduğunu düşünüyorum. Bunu sevgilim olduğu için söylemiyorum. Önceden de böyle düşünüyordum. Dünya çapında bile en iyiler arasında sayılabilir. Doğu olağanüstü bir yetenek, Türkiye’de şu an tek.”

