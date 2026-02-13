Levent Kırca’nın Kızı Ayşe Kırca'dan Sevgilisi Doğu Demirkol’a Övgü Dolu Sözler

“Güzel çizimleri var, sanatın her alanında yeteneği olduğunu düşünüyorum. Sevgilim diye söylemiyorum” diyerek övgüsünü sürdürdü.

Basın mensuplarının “Doğu Demirkol’u komedyenlikte ne kadar başarılı buluyorsunuz?” sorusu ise röportajın en çok konuşulan anına sahne oldu. Ayşe Kırca bu soruya şu yanıtı verdi:

“Babamdan sonra Türkiye’ye gelmiş en yetenekli komedyen olduğunu düşünüyorum. Bunu sevgilim olduğu için söylemiyorum. Önceden de böyle düşünüyordum. Dünya çapında bile en iyiler arasında sayılabilir. Doğu olağanüstü bir yetenek, Türkiye’de şu an tek.”