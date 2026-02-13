Kenan Doğulu Konserinde Beren Saat’i Sahneye Davet Etti, Heyecanına Ortak Oldu!
Oyunculuğuyla yıllardır zirvede olan Beren Saat, bu kez müzik dünyasına attığı adımla gündemde. İlk İngilizce single’ı CapitaliZoo ile dinleyici karşısına çıkan Saat’e en büyük destek ise eşi Kenan Doğulu’dan geldi. Doğulu, dün akşamki konserinde eşini sahneye çağırarak şarkının heyecanını seyirciyle paylaştı. “Onun şarkısı çıktı, çok heyecanlı ve çok mutluyum” sözleri geceye damga vurdu.
Kaynak: 2. Sayfa
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aşk-ı Memnu, Fatmagül’ün Suçu Ne?, Atiye gibi projelerle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Beren Saat, bu kez müzikle adından söz ettiriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son olarak Kenan Doğulu, dün akşam verdiği konserde bu gururu sahneye taşıdı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın