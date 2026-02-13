Kenan Doğulu Konserinde Beren Saat’i Sahneye Davet Etti, Heyecanına Ortak Oldu!

Beren Saat’in CapitaliZoo adını taşıyan İngilizce single’ı geçtiğimiz günlerde dijital platformlarda yayınlandı. Oyunculuktan müziğe geçiş yapan Saat’in bu hamlesi kısa sürede gündem olurken, projenin mutfağında çok tanıdık bir isim yer aldı: eşi Kenan Doğulu.

Şarkının aranjman ve prodüksiyon sürecinde aktif rol alan Doğulu, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı uzun ve duygusal paylaşımla eşine olan gururunu dile getirmişti. Beren Saat’in “EXUBERANCE” adını taşıyan albüm sürecine de eşlik ettiğini söyleyen Doğulu, bu yolculuğun kendisi için çok özel olduğunu vurgulamıştı.