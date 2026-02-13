onedio
Kenan Doğulu Konserinde Beren Saat’i Sahneye Davet Etti, Heyecanına Ortak Oldu!

Gülistan Başköy
13.02.2026 - 13:22

Oyunculuğuyla yıllardır zirvede olan Beren Saat, bu kez müzik dünyasına attığı adımla gündemde. İlk İngilizce single’ı CapitaliZoo ile dinleyici karşısına çıkan Saat’e en büyük destek ise eşi Kenan Doğulu’dan geldi. Doğulu, dün akşamki konserinde eşini sahneye çağırarak şarkının heyecanını seyirciyle paylaştı. “Onun şarkısı çıktı, çok heyecanlı ve çok mutluyum” sözleri geceye damga vurdu.

Kaynak: 2. Sayfa

Aşk-ı Memnu, Fatmagül’ün Suçu Ne?, Atiye gibi projelerle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Beren Saat, bu kez müzikle adından söz ettiriyor.

Beren Saat’in CapitaliZoo adını taşıyan İngilizce single’ı geçtiğimiz günlerde dijital platformlarda yayınlandı. Oyunculuktan müziğe geçiş yapan Saat’in bu hamlesi kısa sürede gündem olurken, projenin mutfağında çok tanıdık bir isim yer aldı: eşi Kenan Doğulu.

Şarkının aranjman ve prodüksiyon sürecinde aktif rol alan Doğulu, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı uzun ve duygusal paylaşımla eşine olan gururunu dile getirmişti. Beren Saat’in “EXUBERANCE” adını taşıyan albüm sürecine de eşlik ettiğini söyleyen Doğulu, bu yolculuğun kendisi için çok özel olduğunu vurgulamıştı.

Son olarak Kenan Doğulu, dün akşam verdiği konserde bu gururu sahneye taşıdı.

