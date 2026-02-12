onedio
Kenan Doğulu'dan Eşi Beren Saat'in Müzik Kariyerine Tam Destek!

Ecem Dalgıçoğlu
12.02.2026 - 12:03

Oyunculuktaki başarısını şimdi de müziğe taşıyan Beren Saat, İngilizce single’ı CapitaliZoo ile gündeme bomba gibi düştü. Projenin arkasındaki en güçlü isim ise tahmin edeceğiniz gibi eşi Kenan Doğulu oldu. Doğulu’nun hem prodüksiyondaki katkısı hem de yaptığı romantik destek paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Yıllardır hem güzelliği hem de güçlü oyunculuğuyla konuşulan Beren Saat, şimdi de müzik dünyasına adım attı.

Kariyeri boyunca Aşk-ı Memnu, Fatmagül’ün Suçu Ne?, Atiye gibi projelerle hafızalara kazınan Saat, bu kez sesiyle gündeme geldi.

CapitaliZoo isimli İngilizce single’ını dijital platformlarda yayınlayan Beren Saat’in bu hamlesi gündeme oturdu.

Beren Saat'in ilk şarkısından ve gelen yorumlardan bahsetmiştik:

Oyunculuktan müziğe sürpriz bir geçiş yapan Beren Saat, İngilizce single’ı CapitaliZoo ile gündeme gelirken projenin arkasındaki en güçlü isim ise eşi Kenan Doğulu oldu.

Aranjman ve prodüksiyon sürecinde aktif rol alan Doğulu, Beren Saat’e destek verdi.

'Canım aşkım Berenciğimin ilk albümünün ilk teklisi “CapitaliZoo”yu sizlerle paylaşmaktan bǔyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Yazdığı şarkılara hayat kazandırmak, anlatmak istediklerini sizlere ulaştırmasına katkıda bulunmak benim için çok özel.

Çıktığı bu yolcukta da ona eşlik etmek, her notasını, her sözünü, her anını büyük bir aşkla ve heyecanla tamamladığı “EXUBERANCE” albümünün özgün ve yenilikçi dünyasına şahitlik ve yol arkadaşlığı etmek çok heyecan verici. Nisan ayında albümün tamamını sizlerle paylaşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum. Dünyanın her yerindeki sevenleriyle daha da büyüyecek olan müzik kariyerinde de harika anılar ve ilham veren çalışmalar yapacağını biliyorum. Hayırlı, uğurlu olsun 🧿

Projeye emeği geçen herkese en içten teşekkürlerimi sunuyorum ❤️❣️❤️'

