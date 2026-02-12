Kenan Doğulu'dan Eşi Beren Saat'in Müzik Kariyerine Tam Destek!

Aranjman ve prodüksiyon sürecinde aktif rol alan Doğulu, Beren Saat’e destek verdi.

'Canım aşkım Berenciğimin ilk albümünün ilk teklisi “CapitaliZoo”yu sizlerle paylaşmaktan bǔyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Yazdığı şarkılara hayat kazandırmak, anlatmak istediklerini sizlere ulaştırmasına katkıda bulunmak benim için çok özel.

Çıktığı bu yolcukta da ona eşlik etmek, her notasını, her sözünü, her anını büyük bir aşkla ve heyecanla tamamladığı “EXUBERANCE” albümünün özgün ve yenilikçi dünyasına şahitlik ve yol arkadaşlığı etmek çok heyecan verici. Nisan ayında albümün tamamını sizlerle paylaşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum. Dünyanın her yerindeki sevenleriyle daha da büyüyecek olan müzik kariyerinde de harika anılar ve ilham veren çalışmalar yapacağını biliyorum. Hayırlı, uğurlu olsun 🧿

Projeye emeği geçen herkese en içten teşekkürlerimi sunuyorum ❤️❣️❤️'