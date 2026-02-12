Kenan Doğulu'dan Eşi Beren Saat'in Müzik Kariyerine Tam Destek!
Oyunculuktaki başarısını şimdi de müziğe taşıyan Beren Saat, İngilizce single’ı CapitaliZoo ile gündeme bomba gibi düştü. Projenin arkasındaki en güçlü isim ise tahmin edeceğiniz gibi eşi Kenan Doğulu oldu. Doğulu’nun hem prodüksiyondaki katkısı hem de yaptığı romantik destek paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yıllardır hem güzelliği hem de güçlü oyunculuğuyla konuşulan Beren Saat, şimdi de müzik dünyasına adım attı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oyunculuktan müziğe sürpriz bir geçiş yapan Beren Saat, İngilizce single’ı CapitaliZoo ile gündeme gelirken projenin arkasındaki en güçlü isim ise eşi Kenan Doğulu oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın