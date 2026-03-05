Ne İsveç Ne Norveç: Doğa Turizminin Yükselen Adresi Belli Oldu!

Turizm denince aklınıza tarihi ve doğal güzellikler geliyordur eminiz ki. Doğal güzellikleri bi' hayli fazla olan ülkeler de genellikle İsveç, Norveç olarak karşımıza çıkıyor. Fakat yepyeni bir rota, bizleri şaşırtıyor!

Euronews'in aktardığına göre, Kırgızistan turizm, macera sporları ve otantik kültürel deneyimler arayanlar için dünyanın en cazip destinasyonlarından biri haline geldi.

