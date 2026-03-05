onedio
Ne İsveç Ne Norveç: Doğa Turizminin Yükselen Adresi Belli Oldu!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
05.03.2026 - 10:34

Turizm denince aklınıza tarihi ve doğal güzellikler geliyordur eminiz ki. Doğal güzellikleri bi' hayli fazla olan ülkeler de genellikle İsveç, Norveç olarak karşımıza çıkıyor. Fakat yepyeni bir rota, bizleri şaşırtıyor!

Euronews'in aktardığına göre, Kırgızistan turizm, macera sporları ve otantik kültürel deneyimler arayanlar için dünyanın en cazip destinasyonlarından biri haline geldi.

Gök gürültüsünü andıran toynak sesleri ve uçsuz bucaksız bir sessizlik...

Euronews, Orta Asya'nın kalbinde yer alan Kırgızistan'ı işte bu cümlelerle tanıtıyor!

Kırgızistan'ın yüksek rakımlı yaylalarında hayatın ritmi, yüzyıllardır değişmeden devam ediyor. 'Dağların Ülkesi' olarak bilinen Kırgızistan, günümüzde sürdürülebilir turizm, macera sporları ve otantik kültürel deneyimler arayanlar için dünyanın en cazip destinasyonlarından biri haline geldi.

Peki neden mi?

Kırgızistan topraklarının yüzde 90'ından fazlası dağlarla kaplıdır. Tanrı Dağları'nın kalbinde yer alan ülke, hem profesyonel dağcılar hem de doğa yürüyüşü meraklıları için eşsiz rotalar sunuyor.

Karakol bölgesi, özellikle trekking tutkunları için bir merkez noktası konumunda. Buradan başlayan rotalar, kristal berraklığındaki Ala-Kul Gölü'ne ve devasa buzulların eteğine kadar uzanıyor. Kış aylarında ise bölge, Orta Asya'nın en iyi kayak merkezlerinden bazılarına ev sahipliği yaparak macera sezonunu tüm yıla yayıyor.

Elbette Kırgızistan'ı bu kadar özel yapan şey, sadece doğası değil.

Turistler, 'yurt' adı verilen geleneksel çadırlarda konaklayabiliyor, modern dünyanın karmaşasından tamamen kopma fırsatına sahip olabiliyor. 

Dünyanın en büyük ikinci dağ gölü olan Issık Göl, Kırgızistan turizminin göz bebeği olarak görülüyor. 'Sıcak Göl' anlamına gelen ismi, tuzluluk oranı ve derinliği sayesinde en sert kışlarda bile asla donmamasından geliyor.

Gölün kuzey kıyıları kumlu plajları ve resort otelleriyle daha hareketliyken, güney kıyıları daha sakin, vahşi ve doğal. Bu nedenle doğanın tadını çıkarmak isteyenler, güney tarafları tercih edebilir. 

Ayrıca ziyaretçiler, at binme, kartallarla avcılık ve geleneksel çadırları süslemek için kullanılan keçe halı yapımı gibi göçebe kültürel geleneklere de tanıklık edebiliyor. 

Göçebe kültürünü keşfetmek isteyenler için Kırgızistan, bu sene daha cazip diyebiliriz. Zira ülke 31 Ağustos-6 Eylül 2026 tarihleri arasında 6. Dünya Göçebe Oyunları’na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
