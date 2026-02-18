Dünyanın En Yüksek Dağı Everest'e Tırmanmak İçin Yeni Şart!

Dünyanın en yüksek dağı olan Everest'e tırmanmak için her yıl 400’den fazla dağcı başvuruda bulunuyor. Fakat deneyimsiz kişiler nedeniyle olumsuz sonuçlar doğabiliyor. Nepal Turizm Departmanı, olumsuz durumları engellemek adına Everest için yeni bir karar aldı. Yeni karara göre, Everest'e tırmanmak isteyenler için en az 7 bin metrelik dağ deneyimi şartı gerekecek.

Yasa tasarısı, Temsilciler Meclisi’nin onayının ardından Nepal Cumhurbaşkanı Ram Chandra Poudel’in de imzasıyla yürürlüğe girecek. Yeni tasarıda dağların temiz tutulması ve rehberlerin refahının desteklenmesi için yeni düzenlemeler de yer alıyor.

Buna göre, dağcılardan alınacak 4 bin dolar, çöp depozitosu tırmanıştan sonra temizlik belgesi sunulunca iade edilecek.