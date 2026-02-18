onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Dünyanın En Yüksek Dağı Everest'e Tırmanmak İçin Yeni Şart!

Dünyanın En Yüksek Dağı Everest'e Tırmanmak İçin Yeni Şart!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
18.02.2026 - 23:30

Everest, dünyanın en yüksek dağı. Dolayısıyla her sene yüzlerce kişi Everest'e tırmanmak için izin alıyor. Fakat deneyimsiz kişiler nedeniyle olumsuz sonuçlar doğabiliyor. Nepal, bu nedenle Everest'e tırmanmak isteyenler için yeni bir şart getirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Everest Dağı'na tırmanmak için yeni şart getirildi.

Everest Dağı'na tırmanmak için yeni şart getirildi.

Dünyanın en yüksek dağı olan Everest'e tırmanmak için her yıl 400’den fazla dağcı başvuruda bulunuyor. Fakat deneyimsiz kişiler nedeniyle olumsuz sonuçlar doğabiliyor. Nepal Turizm Departmanı, olumsuz durumları engellemek adına Everest için yeni bir karar aldı. Yeni karara göre, Everest'e tırmanmak isteyenler için en az 7 bin metrelik dağ deneyimi şartı gerekecek.

Yasa tasarısı, Temsilciler Meclisi’nin onayının ardından Nepal Cumhurbaşkanı Ram Chandra Poudel’in de imzasıyla yürürlüğe girecek. Yeni tasarıda dağların temiz tutulması ve rehberlerin refahının desteklenmesi için yeni düzenlemeler de yer alıyor. 

Buna göre, dağcılardan alınacak 4 bin dolar, çöp depozitosu tırmanıştan sonra temizlik belgesi sunulunca iade edilecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın