Dünyanın En Misafirperver Ülkeleri Açıklandı!
Dünyanın en çok kullanıcısı olan çevrimiçi seyahat acentesi Booking.com,2026 Traveler Review Awards raporunu yayınladı. 'Harika seyahatler harika konukseverlikle başlar.' diyen Booking, dünyanın en misafirperver ülkelerini de açıkladı.
Bakalım listenin ilk sırasında hangi ülke var?
Kaynak: Booking
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Booking’in 14. Traveler Review Awards (Gezgin Değerlendirme Ödülleri) raporu yayımlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte dünyanın en misafirperver ülkeleri!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın