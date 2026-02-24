Dünyanın En Misafirperver Ülkeleri Açıklandı!

Yüz milyonlarca doğrulanmış müşteri değerlendirmesine dayandığı belirtilen bu raporda, 226 ülke ve bölgeden 1.817.846 tesis ödül kazandı.

Bu senenin birincisi yine İtalya oldu. İtalya, 214.532 ödülle üst üste dokuz yıl boyunca en çok ödül alan ülke oldu. Bu sıcak Akdeniz ülkesinde tesis sahiplerinin samimiyeti ve konukseverliği ile etki yaratmaya devam ettiği belirtildi.

Listenin devamında Avrupa ülkeleri dikkat çekerken bu sene en fazla büyüme gösteren ülke ise Bulgaristan oldu. Bulgaristan'da yüzde 68 oranında bir artış görüldü.

Raporda ayrıca gezginlerin konakladığı tesisler de değerlendirildi. En çok beğeni alan tesisler, 'daireler' oldu. Tatil evleri, 287.463 ödülle daireleri takip ederek artan popülerliğini bir kez daha ortaya koydu. Oteller ise üçüncü sırada yer aldı.