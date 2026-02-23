Psikolojiye Göre Tertemiz Evler Ne Anlama Geliyor?

Kim sevmez ki? Bizimki de soru işte!

Fakat son zamanlarda sosyal medya, mükemmel evlerle dolmaya başladı. Tertemiz, düzenli ve uyumlu bir ev fikri o kadar popüler hale geldi ki, mükemmel bir ev oluşturmaya odaklanan 'cleantok' etiketi TikTok'ta viral oldu.

Eğer temizlik videolarına ve evinizi daha nasıl düzenleyebileceğinize biraz fazla takıntılıysanız, kontrolden çıkmış olabilirsiniz. My Denver Therapy'nin klinik direktörü Courtneyrose Chung, temizliğin bazen daha derin zihinsel sağlık sorunlarını gizlemek için bir maske olarak kullanılabileceğini belirtiyor.

Chung, 'İnsanlar artık sadece hijyen için değil, aynı zamanda zihni sakinleştirmek, anlık olarak kontrol hissi yaşamak veya rahatsız edici duygularla başa çıkmaktan kaçınmak için de temizlik yapıyorlar' diyor. Fazla temizlik isteği, sinir sisteminizin sürekli aşırı çalıştığı yüksek işlevli kaygının bir işareti olabilir.

Bu noktada dikkat edilmesi gereken birkaç nokta var!

Bunlardan ilki, 'Bunu yapmak istiyorum' demekten ''Bunu yapmak zorundayım' demeye geçiştir. Örneğin, temiz ve düzenli bir mutfaktan keyif almak normaldir. Ancak tezgahın üzerinde kırıntılar varsa rahatlayamıyorsanız, bu kaygı belirtisi olabilir.