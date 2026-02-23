onedio
Psikolojiye Göre Tertemiz Evler Ne Anlama Geliyor?

Dilara Bağcı Peker
23.02.2026 - 15:12

Şöyle tertemiz ve düzenli bir ev herkesin hayali. Özellikle de Instagram ve TikTok'ta dip köşe temizlik yapanları gördükçe bu isteğimiz artıyor. Fakat tam da burada psikoloji devreye giriyor! Fazla temizlik ve düzen arzusu, aslında bir ruh sağlığı sorununu gizliyor olabilir.

Kaynak

Evinizde temizlik ve düzen sever misiniz?

Evinizde temizlik ve düzen sever misiniz?

Kim sevmez ki? Bizimki de soru işte!

Fakat son zamanlarda sosyal medya, mükemmel evlerle dolmaya başladı. Tertemiz, düzenli ve uyumlu bir ev fikri o kadar popüler hale geldi ki, mükemmel bir ev oluşturmaya odaklanan 'cleantok' etiketi TikTok'ta viral oldu. 

Eğer temizlik videolarına ve evinizi daha nasıl düzenleyebileceğinize biraz fazla takıntılıysanız, kontrolden çıkmış olabilirsiniz.  My Denver Therapy'nin klinik direktörü Courtneyrose Chung, temizliğin bazen daha derin zihinsel sağlık sorunlarını gizlemek için bir maske olarak kullanılabileceğini belirtiyor.

Chung, 'İnsanlar artık sadece hijyen için değil, aynı zamanda zihni sakinleştirmek, anlık olarak kontrol hissi yaşamak veya rahatsız edici duygularla başa çıkmaktan kaçınmak için de temizlik yapıyorlar' diyor. Fazla temizlik isteği, sinir sisteminizin sürekli aşırı çalıştığı yüksek işlevli kaygının bir işareti olabilir.

Bu noktada dikkat edilmesi gereken birkaç nokta var! 

Bunlardan ilki, 'Bunu yapmak istiyorum' demekten ''Bunu yapmak zorundayım' demeye geçiştir. Örneğin, temiz ve düzenli bir mutfaktan keyif almak normaldir. Ancak tezgahın üzerinde kırıntılar varsa rahatlayamıyorsanız, bu kaygı belirtisi olabilir.

Peki dağınıklığa karşı orantısız tepkiler verip öfkelenir misiniz?

Peki dağınıklığa karşı orantısız tepkiler verip öfkelenir misiniz?

Partneriniz ceketini sandalyenin üzerinde bırakıyor, çocuğunuz kırıntılar döküyor veya ev arkadaşınız tabağı kenara bırakıyor ve siz anında öfkeleniyorsunuz. Courtneyrose  'Birisi temiz alanınızı 'mahvettiğinde', bu zihinsel güvenliğinize yönelik kişisel bir saldırı gibi gelebilir.' diyor. “Bu karmaşa istikrarsızlığa yol açıyor. 10 üzerinden 8'lik öfke tepkisi, sinir sisteminizin kontrolü kaybettiğini haykırmasıdır.”

Eğer temizliği hayat sorumluluklarından kaçmanın bir yolu olarak kullanıyorsanız, bu sadece düzenli bir evden daha fazlası olabileceğinin bir başka işaretidir. Courtneyrose şöyle dedi: 'Temizlik, anında, gözle görülür bir kontrol ve tamamlandığında dopamin salgılanması sağlar.'

Psikologlar ise bu duruma 'zihinsel kirlenme' diyor. Yani gerçek evinizle hiçbir ilgisi olmayan, tamamen zihinsel durumunuzla ilgili bir kirlilik hissi! Görünürde hiçbir kirlilik yoksa fakat siz aynı yeri tekrar tekrar siliyorsanız, bu durumun ardındaki neden kaygınız olabilir.

Son olarak temizlik yapmak için diğer ihtiyaçlarınızı erteliyorsanız, kaygınızı yönetmek için daha sağlıklı yollar aramaya başlayabilirsiniz.

