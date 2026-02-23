Ünlü Psikoloğa Göre Sadece Zeki İnsanların Sahip Olduğu 3 Düşünme Biçimi
Psikolojiye göre bazı davranışlar, zekiliğin işareti olabiliyor. Cornell Üniversitesi ve Colorado Boulder Üniversitesi'nden dereceleri bulunan Amerikalı psikolog Mark Travers, üç 'eşsiz' düşünme yönteminin yüksek zeka belirtisi olduğunu söylüyor. Bunlardan ilki, konuşmaları tekrar zihinde canlandırmak ve gelecekteki senaryoları düşünmek.
Bakalım diğer iki düşünme biçimi ne?
Zeki insanlar konuşmaları zihinlerinde tekrar canlandırır ve gelecekteki senaryoları düşünürler.
Zeki insanlar düşünürken birbirine zıt iki fikri aynı anda rahatlıkla benimseyebilirler.
Zeki insanlar, konuyu iyi bilseler bile cevap vermekte daha çok zaman harcarlar.
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
