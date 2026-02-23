onedio
Ünlü Psikoloğa Göre Sadece Zeki İnsanların Sahip Olduğu 3 Düşünme Biçimi

Dilara Bağcı Peker
23.02.2026 - 10:47

Psikolojiye göre bazı davranışlar, zekiliğin işareti olabiliyor. Cornell Üniversitesi ve Colorado Boulder Üniversitesi'nden dereceleri bulunan Amerikalı psikolog Mark Travers, üç 'eşsiz' düşünme yönteminin yüksek zeka belirtisi olduğunu söylüyor. Bunlardan ilki, konuşmaları tekrar zihinde canlandırmak ve gelecekteki senaryoları düşünmek.

Bakalım diğer iki düşünme biçimi ne?

Kaynak

Zeki insanlar konuşmaları zihinlerinde tekrar canlandırır ve gelecekteki senaryoları düşünürler.

Psikolog Mark Travers'ın kaleme aldığı yazıda 'Psikolog olarak yaptığım çalışmalarda, bilişsel yetenekleri yüksek olan kişilerin sıklıkla yanlış anlaşıldığını fark ettim; bunun nedeni, zihinsel alışkanlıklarının her zaman zekânın beklediğimiz gibi görünmemesidir.' diyor. Travers, zeki insanlarda gördüğü üç özelliği anlatırken ilk olarak bu insanların konuşmaları tekrar canlandırmasına değiniyor.

'İnsanlar genellikle zihinlerinde konuşmaları tekrar tekrar canlandırmanın, sürekli olarak farklı konuşmaları hayal etmenin kaygı veya aşırı düşünme belirtisi olduğunu düşünürler. Elbette, bu doğru olabilir. Ancak zihinsel olarak konuşmaları tekrar tekrar canlandırmanın aynı zamanda gelişmiş zihinsel simülasyonun bir işlevi olduğu da gösterilmiştir.' 

Çalışmalar, yüksek akıcı zekaya sahip kişilerin aynı anda birden fazla 'ya şöyle olursa' senaryosunu işleyebildiklerini, bu sayede geleceği görebildiklerini, gizli tehlikeleri tespit edebildiklerini ve eylemlerini planlayabildiklerini gösteriyor.

Yani siz de sık sık kafanızda kuruyorsanız, aslında bu kötü bir özellik olmayabilir!

Zeki insanlar düşünürken birbirine zıt iki fikri aynı anda rahatlıkla benimseyebilirler.

Çoğu insan, çelişkili inançlara karşı uyumsuzluk hisseder çünkü onları çözülmesi gereken sorunlar olarak görürler. Basitleştirmenin veya haklı çıkarmanın yollarını buluruz. Fakat zeki insanlar genellikle bu rahatsızlığa daha uzun süre dayanabilirler. Daha yüksek bilişsel yeteneğe sahip kişiler, çelişkili olsalar bile, birden fazla geçerli bakış açısını aynı anda değerlendirme konusunda daha iyidirler. Aceleci çözümlere varmazlar.

'Her iki tarafın da haklılık payı olduğunu düşünüyorum' diyen bir kişi, kaçamak davranıyor gibi algılanabilir. Ancak bu durum, bilişsel esnekliğin bir göstergesi de olabilir. 

2023 yılında yapılan bir çalışma, yüksek zekâ seviyesine sahip kişilerin bilişsel sonuçlandırma ihtiyacının düşük olduğunu ve belirsizliğe karşı daha toleranslı olma eğiliminde olduklarını ortaya koyuyor.

Zeki insanlar, konuyu iyi bilseler bile cevap vermekte daha çok zaman harcarlar.

Her ne kadar hız, zekanın bir göstergesi olarak kabul edilse de bilişsel bilim, yüksek zekanın belirleyici özelliklerinden birinin hız değil, kontrol olduğunu öneriyor. 

2022 yılında yapılan bir çalışma da daha yüksek zekanın, özellikle karmaşık veya sezgisel olmayan problemlerle karşılaşıldığında, duraklama, sezgiyi göz ardı etme ve bilinçli akıl yürütme eğilimini artırdığını ortaya koyuyor. Zeki bireyler genellikle daha yavaştırlar çünkü kendi düşünme süreçlerini sürekli kontrol ederler.

Eğer sınıfta, toplantıda, iş görüşmelerinde duraksayıp tereddüt ediyorsanız bu bilgi eksiğiniz olduğu anlamına değil, aklınıza gelen diğer cevapları da süzgeçten geçirdiğiniz anlamına gelebilir!

