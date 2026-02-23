Ünlü Psikoloğa Göre Sadece Zeki İnsanların Sahip Olduğu 3 Düşünme Biçimi

Psikolog Mark Travers'ın kaleme aldığı yazıda 'Psikolog olarak yaptığım çalışmalarda, bilişsel yetenekleri yüksek olan kişilerin sıklıkla yanlış anlaşıldığını fark ettim; bunun nedeni, zihinsel alışkanlıklarının her zaman zekânın beklediğimiz gibi görünmemesidir.' diyor. Travers, zeki insanlarda gördüğü üç özelliği anlatırken ilk olarak bu insanların konuşmaları tekrar canlandırmasına değiniyor.

'İnsanlar genellikle zihinlerinde konuşmaları tekrar tekrar canlandırmanın, sürekli olarak farklı konuşmaları hayal etmenin kaygı veya aşırı düşünme belirtisi olduğunu düşünürler. Elbette, bu doğru olabilir. Ancak zihinsel olarak konuşmaları tekrar tekrar canlandırmanın aynı zamanda gelişmiş zihinsel simülasyonun bir işlevi olduğu da gösterilmiştir.'

Çalışmalar, yüksek akıcı zekaya sahip kişilerin aynı anda birden fazla 'ya şöyle olursa' senaryosunu işleyebildiklerini, bu sayede geleceği görebildiklerini, gizli tehlikeleri tespit edebildiklerini ve eylemlerini planlayabildiklerini gösteriyor.

Yani siz de sık sık kafanızda kuruyorsanız, aslında bu kötü bir özellik olmayabilir!