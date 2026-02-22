Oxford Açıkladı: Travmatik Anıları Durdurmanın Yolu Bu Klasik Oyundan Geçiyor!

The Lancet Psychiatry dergisinde yayınlanan çalışmaya göre, Tetris travma sonrası stres bozukluğuna iyi geliyor. Oxford araştırmacılarının de yer aldığı bu çalışmada, Covid-19 pandemisi sırasında iş yerinde travmaya maruz kalan 99 sağlık çalışanı üzerinde kontrollü bir deney gerçekleştirildi. Sonuçlar, dünya çapında travmaya maruz kalan kişilerde TSSB'yi (travma sonrası stres bozukluğu) önleme ve tedavi etme yöntemlerimizi dönüştürebilecek, son derece ölçeklenebilir, düşük yoğunluklu ve kolay erişilebilir bir dijital tedavinin uygulanması için büyük bir potansiyel olduğunu ortaya çıkardı. Çalışmanın odak noktasının 'TSSB'nin belirleyici bir semptomu olan, rahatsız edici, canlı ve istenmeyen travma anılarını tedavi etmek' olduğu aktarıldı.

Katılımcılar kötü bir anıyı hatırladıktan sonra, 'zihinsel döndürme' adı verilen bilişsel bir beceriyi kullanmayı öğrendiler. Bu beceri, 'zihin gözü' kullanarak 2 boyutlu ve 3 boyutlu şekilleri döndürmek anlamına geliyor. Daha sonra bu beceriyi, benzer şekilde geometrik blokları döndürmeyi içeren Tetris adlı video oyununun daha yavaş bir versiyonunu oynamak için kullandılar. Bunun, beynin görsel-uzamsal alanlarını meşgul ettiği, görsel geri dönüşle rekabet ettiği, canlılığını ve duygusal etkisini zayıflattığı ve en önemlisi, kötü anıların araya girme sıklığını azalttığı düşünülüyor.

Bu tedaviyle aktif bir karşılaştırma yapmak amacıyla, denemenin bir kontrol grubu, stresi azaltmada terapötik faydalarıyla bilinen Mozart'ın müziklerini ve onun hakkında bilgilendirici podcast'leri dinledi. İkinci bir kontrol grubunda ise katılımcılar sadece standart bakım aldı.

Araştırmacılar, sadece bir ay sonra, Tetris tabanlı tedaviyi kullananlarda, yaygın olarak flashback olarak bilinen rahatsız edici anılarda belirgin bir azalma buldular!