Oxford Açıkladı: Travmatik Anıları Durdurmanın Yolu Bu Klasik Oyundan Geçiyor!
Oynayacağınız basit bir oyunla travma sonrası stres bozukluğunuzu tedavi etmek ister misiniz? Neyse ki araştırmalar, hangi oyunun travmatik anılara iyi geldiğini ortaya çıkardı!
Oxford araştırmacılarının da yer aldığı yeni bir çalışma, tetris oyununun travma sonrası stres bozukluğuna iyi geldiğini kanıtladı. Çalışma, The Lancet Psychiatry dergisinde yayınlandı.
Tetris oyununun travma sonrası stres bozukluğuna iyi geldiği kanıtlandı.
Tetris tedavisi alanların yüzde 70'i hiç rahatsız edici anı yaşamadıklarını bildirdi.
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
