onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Oxford Açıkladı: Travmatik Anıları Durdurmanın Yolu Bu Klasik Oyundan Geçiyor!

Oxford Açıkladı: Travmatik Anıları Durdurmanın Yolu Bu Klasik Oyundan Geçiyor!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
22.02.2026 - 09:42

Oynayacağınız basit bir oyunla travma sonrası stres bozukluğunuzu tedavi etmek ister misiniz? Neyse ki araştırmalar, hangi oyunun travmatik anılara iyi geldiğini ortaya çıkardı! 

Oxford araştırmacılarının da yer aldığı yeni bir çalışma, tetris oyununun travma sonrası stres bozukluğuna iyi geldiğini kanıtladı. Çalışma, The Lancet Psychiatry dergisinde yayınlandı.

Kaynak 1 - Kaynak 2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tetris oyununun travma sonrası stres bozukluğuna iyi geldiği kanıtlandı.

Tetris oyununun travma sonrası stres bozukluğuna iyi geldiği kanıtlandı.

The Lancet Psychiatry dergisinde yayınlanan çalışmaya göre, Tetris travma sonrası stres bozukluğuna iyi geliyor. Oxford araştırmacılarının de yer aldığı bu çalışmada, Covid-19 pandemisi sırasında iş yerinde travmaya maruz kalan 99 sağlık çalışanı üzerinde kontrollü bir deney gerçekleştirildi. Sonuçlar, dünya çapında travmaya maruz kalan kişilerde TSSB'yi (travma sonrası stres bozukluğu) önleme ve tedavi etme yöntemlerimizi dönüştürebilecek, son derece ölçeklenebilir, düşük yoğunluklu ve kolay erişilebilir bir dijital tedavinin uygulanması için büyük bir potansiyel olduğunu ortaya çıkardı. Çalışmanın odak noktasının 'TSSB'nin belirleyici bir semptomu olan, rahatsız edici, canlı ve istenmeyen travma anılarını tedavi etmek' olduğu aktarıldı.

Katılımcılar kötü bir anıyı hatırladıktan sonra, 'zihinsel döndürme' adı verilen bilişsel bir beceriyi kullanmayı öğrendiler. Bu beceri, 'zihin gözü' kullanarak 2 boyutlu ve 3 boyutlu şekilleri döndürmek anlamına geliyor. Daha sonra bu beceriyi, benzer şekilde geometrik blokları döndürmeyi içeren Tetris adlı video oyununun daha yavaş bir versiyonunu oynamak için kullandılar. Bunun, beynin görsel-uzamsal alanlarını meşgul ettiği, görsel geri dönüşle rekabet ettiği, canlılığını ve duygusal etkisini zayıflattığı ve en önemlisi, kötü anıların araya girme sıklığını azalttığı düşünülüyor.

Bu tedaviyle aktif bir karşılaştırma yapmak amacıyla, denemenin bir kontrol grubu, stresi azaltmada terapötik faydalarıyla bilinen Mozart'ın müziklerini ve onun hakkında bilgilendirici podcast'leri dinledi. İkinci bir kontrol grubunda ise katılımcılar sadece standart bakım aldı.

Araştırmacılar, sadece bir ay sonra, Tetris tabanlı tedaviyi kullananlarda, yaygın olarak flashback olarak bilinen rahatsız edici anılarda belirgin bir azalma buldular!

Tetris tedavisi alanların yüzde 70'i hiç rahatsız edici anı yaşamadıklarını bildirdi.

Tetris tedavisi alanların yüzde 70'i hiç rahatsız edici anı yaşamadıklarını bildirdi.

Tetris oynayan grupta görülen azalma, kontrol gruplarının her ikisine göre on kat daha azdı. Tedavi altı ay sonra da oldukça etkili olmaya devam etti ve tedaviyi alan katılımcıların yüzde 70'i hiç rahatsız edici anı yaşamadıklarını bildirdi. 

Oxford Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nden Profesör Mike Bonsall, 'Gösterilen şey, orta düzeyde canlılığa sahip rahatsız edici anıların yeniden etkinleştirilmesinin, bu anıları azaltmada en iyi sonuçları elde etmesidir; bu bulgu teorik tahminlerle örtüşmektedir.' dedi. Araştırma ekibi şu anda, tedavinin etkinliğini daha büyük ve daha çeşitli gruplar üzerinde test etmeye hazırlanıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın