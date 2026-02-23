Yaşlandırıyormuş! Bilim İnsanlarından Uzun Mesafe Koşusu Yapanlara Uyarı
Uzun mesafe koşucularının sağlıklı bir bünyeye sahip olduğunu düşünebilirsiniz. Fakat bilim, tam tersini söylüyor. Independent'ın aktardığına göre, bilim insanları, ultra maraton atletlerinin alyuvarlarının uzun bir yarıştan sonra esnekliğini kaybettiğini söylüyor.
Bu durum da alyuvarların oksijeni verimli bir şekilde taşımasına engel oluyor.
Yoğun seviyede uzun mesafe koşusu, yaşlanmayı hızlandırabilir.
