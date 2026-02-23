Yaşlandırıyormuş! Bilim İnsanlarından Uzun Mesafe Koşusu Yapanlara Uyarı

Yürüyüş ve koşu, özellikle kalp ve kan dolaşımı üzerinde kanıtlanmış faydalara sahip. Diğer spor dallarına nispeten daha kolay uygulanabilir olması nedeniyle de sıklıkla tercih ediliyor. Daha önce yapılan araştırmalarda, haftada 150 dakika orta yoğunlukta koşmanın sağlığı iyileştirdiği kanıtlanmıştı.

Fakat Independent'ın aktardığı yeni bir araştırma, tüm bildiklerimizi yerle bir etti. Yoğun tempolu uzun mesafe koşularının alyuvarların bozulmasına yol açtığı ve anemiye neden olma potansiyeli taşıdığı öne sürüldü. Bilim insanlarının, ultra maraton atletlerinin alyuvarlarının uzun bir yarıştan sonra esnekliğini kaybettiğini ve bu durumun oksijeni verimli bir şekilde taşıma yeteneklerini azaltabileceğini kanıtladığı belirtildi.

Yoğun uzun mesafe koşusunun ardından vücut genelinde iltihaplanma belirtileri ve DNA hasarını önleyen moleküllerin azaldığı da görüldü. Hakemli dergi Blood Red Cells & Iron'da yayımlanan çalışmanın başyazarı Travis Nemkov, 'Bu tür etkinliklere katılmak vücutta genel iltihaplanmaya yol açabilir ve alyuvarlara zarar verebilir' dedi.

Araştırmada, dünya çapında düzenlenen 40 kilometrelik Martigny-Combes à Chamonix yarışı ve 171 kilometrelik Ultra Trail de Mont Blanc yarışına katılmadan önce ve sonra sporcuların alyuvarlar sağlığını inceledi. Araştırma sonucunda, koşucuların alyuvarlarında istikrarlı bir şekilde hasar belirtileri görüldüğü aktarıldı. Ayrıca koşu mesafesi arttıkça, sporcunun daha fazla kan hücresi kaybedeceği ve daha fazla hasar meydana geleceği belirtiliyor.