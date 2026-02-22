onedio
Bilim İnsanlarından Devrim Niteliğinde Evrensel Aşı: Nezleye, Gribe, Covid'e Ortak Çözüm

Bilim İnsanlarından Devrim Niteliğinde Evrensel Aşı: Nezleye, Gribe, Covid'e Ortak Çözüm

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
22.02.2026 - 12:13

Tıp dünyasındaki heyecan verici gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor. Gelecekte hastalıklarla savaşmak için her yıl farklı bir aşı olmanıza gerek kalmayabilir! Bilim insanları; soğuk algınlığından Covid'e gripten alerjenlere kadar her şeye karşı koruma sağlayabilecek 'evrensel' bir aşı formülü geliştirdi. 

Üstelik bu aşı koldan değil, burundan damla yoluyla yapılıyor!

Kaynak 1 - Kaynak 2

Gribe, nezleye, Covid'e ortak aşı geliyor.

Gribe, nezleye, Covid'e ortak aşı geliyor.

Bugüne kadar bildiğimiz aşılar, bağışıklık sistemine belirli bir düşmanı (virüsü) tanıtmak üzerine kuruluydu. Ancak Stanford Üniversitesi liderliğindeki araştırmacıların geliştirdiği bu yeni yöntem, vücudun hem 'doğuştan gelen' (innate) hem de 'sonradan kazanılan' (adaptive) bağışıklık sistemini aynı anda ve uzun süreliğine harekete geçiriyor.

Normalde doğuştan gelen bağışıklığımız, hızlı tepki gösterir ancak bu tepki kısa sürede söner. Bu yeni aşıda ise T-hücreleri, doğuştan gelen bağışıklığı adeta 'yaşam destek ünitesine' bağlayarak aylarca uyanık tutuyor. Fareler üzerinde yapılan deneylerde kullanılan yeni aşı türü, fareleri tam 3 ay boyunca koronavirüslerden, soğuk algınlığı virüslerinden ve hatta bakterilerden korumayı başardı.

Yeni geliştirilen aşı, belirli bir patojene odaklanmıyor. Bunun yerine, bağışıklık sisteminin iç iletişim ağının bir parçası olan vücuttaki reseptörlere bağlanabilen ve onları aktive edebilen moleküller içeriyor. Yani vücudumuzu harekete geçirmeyi hedefliyor!

İğne değil, burun spreyi olacak!

İğne değil, burun spreyi olacak!

Science Dergisi'nde yayınlanan araştırma, gelecek için oldukça umut verici. Peki bu mucize ne zaman uygulanabilir olacak? 

Araştırmanın başındaki isim Dr. Bali Pulendran’a göre, hayvan modellerinden insanlara geçiş süreci sabır gerektiriyor. En iyimser tahminle, bu aşının insanlarda kullanımı için 5 ila 7 yıllık bir süreye ihtiyacımız var. Neyse ki güzel bir haber daha var! 

Yeni geliştirilen aşı, iğne formunda değil 'burun spreyi' formunda geliştirildi. 'Her derde deva' aşı, klasik aşılar gibi iğneyle değil, burundan sprey olarak uygulanacak. Bu deneysel formül, eğer insanlarda da aynı başarıyı gösterirse; her kış 'Acaba bu sene hangi grip virüsü yayılacak?' diye düşünme derdi bitecek. Sadece bir burun spreyi ile solunum yolu hastalıklarının neredeyse tamamına karşı kalkan oluşturabileceğiz.

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
