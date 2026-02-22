Bilim İnsanlarından Devrim Niteliğinde Evrensel Aşı: Nezleye, Gribe, Covid'e Ortak Çözüm
Tıp dünyasındaki heyecan verici gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor. Gelecekte hastalıklarla savaşmak için her yıl farklı bir aşı olmanıza gerek kalmayabilir! Bilim insanları; soğuk algınlığından Covid'e gripten alerjenlere kadar her şeye karşı koruma sağlayabilecek 'evrensel' bir aşı formülü geliştirdi.
Üstelik bu aşı koldan değil, burundan damla yoluyla yapılıyor!
Gribe, nezleye, Covid'e ortak aşı geliyor.
İğne değil, burun spreyi olacak!
