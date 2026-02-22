Bilim İnsanlarından Devrim Niteliğinde Evrensel Aşı: Nezleye, Gribe, Covid'e Ortak Çözüm

Bugüne kadar bildiğimiz aşılar, bağışıklık sistemine belirli bir düşmanı (virüsü) tanıtmak üzerine kuruluydu. Ancak Stanford Üniversitesi liderliğindeki araştırmacıların geliştirdiği bu yeni yöntem, vücudun hem 'doğuştan gelen' (innate) hem de 'sonradan kazanılan' (adaptive) bağışıklık sistemini aynı anda ve uzun süreliğine harekete geçiriyor.

Normalde doğuştan gelen bağışıklığımız, hızlı tepki gösterir ancak bu tepki kısa sürede söner. Bu yeni aşıda ise T-hücreleri, doğuştan gelen bağışıklığı adeta 'yaşam destek ünitesine' bağlayarak aylarca uyanık tutuyor. Fareler üzerinde yapılan deneylerde kullanılan yeni aşı türü, fareleri tam 3 ay boyunca koronavirüslerden, soğuk algınlığı virüslerinden ve hatta bakterilerden korumayı başardı.

Yeni geliştirilen aşı, belirli bir patojene odaklanmıyor. Bunun yerine, bağışıklık sisteminin iç iletişim ağının bir parçası olan vücuttaki reseptörlere bağlanabilen ve onları aktive edebilen moleküller içeriyor. Yani vücudumuzu harekete geçirmeyi hedefliyor!