Beren Saat'in İngilizce Şarkısı Sosyal Medyada Tartışma Yarattı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
12.02.2026 - 09:38

Yıllardır hem güzelliği hem de oyunculuğuyla adından söz ettiren Beren Saat, şimdi de müzik dünyasına adım attı. Kenan Doğulu ile sanatla iç içe süren evliliğini bu kez profesyonel bir projeye taşıyan Saat, İngilizce single’ıyla dinleyici karşısına çıktı.

Beren Saat ilk kez Aşk-ı Memnu’daki Bihter karakteriyle izlediğimiz günden beri hayatımızın tam ortasında…

Ardından Fatmagül’ün Suçu Ne?, İntikam, Atiye derken her projede başka bir kimliğe bürünüp izleyiciyi kendine hayran bırakan Beren Saat oyunculuğu ve güzelliğiyle övgü topluyor.

Özel hayatında da gözlerden uzak ama bir o kadar sağlam bir ilişki yürüten Saat'in 2014 yılında dünyaevine girdiği Kenan Doğulu ile evliliği magazin dünyasının en sevilen birlikteliklerinden biri olarak görülüyor.

Kenan Doğulu'nun izinden giden Beren Saat müzik sektörüne giriş yaptı!

Oyunculuğuyla zirvede olan Beren Saat bu kez müzik dünyasına adım attı.

Şarkının tamamını dinlemek isteyenler için şöyle bırakalım:

