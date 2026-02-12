Beren Saat'in İngilizce Şarkısı Sosyal Medyada Tartışma Yarattı!

Ardından Fatmagül’ün Suçu Ne?, İntikam, Atiye derken her projede başka bir kimliğe bürünüp izleyiciyi kendine hayran bırakan Beren Saat oyunculuğu ve güzelliğiyle övgü topluyor.

Özel hayatında da gözlerden uzak ama bir o kadar sağlam bir ilişki yürüten Saat'in 2014 yılında dünyaevine girdiği Kenan Doğulu ile evliliği magazin dünyasının en sevilen birlikteliklerinden biri olarak görülüyor.

Kenan Doğulu'nun izinden giden Beren Saat müzik sektörüne giriş yaptı!