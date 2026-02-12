onedio
Hakan Sabancı'ya Berberde Düzenlenen Doğum Günü Sürprizi Goygoy Çıkardı!

Ecem Dalgıçoğlu
12.02.2026 - 10:18

Türkiye’nin en köklü ailelerinden birinin üyesi olan Hakan Sabancı, bu kez aşk iddiaları ya da davet pozlarıyla değil, aldığı sürprizle gündeme geldi. 35 yaşına giren Sabancı’ya yapılan doğum günü jesti sosyal medyada kısa sürede yayılırken, goygoy çıkardı!

Türkiye’nin en köklü ailelerinden biri olan Sabancı Holding denince akla sadece iş dünyası değil, aynı zamanda sosyete gündemi de geliyor.

Ailenin en çok konuşulan isimlerinden biri de Hakan Sabancı. Genç yaşından beri cemiyet hayatının tam merkezinde olan Sabancı, hem iş dünyasındaki konumu hem de özel hayatıyla yıllardır magazin sayfalarının vazgeçilmez isimlerinden biri.

Özellikle aşk hayatı… Hakan Sabancı’nın adı bugüne kadar pek çok ünlü isimle anıldı. Her yeni görüntü, her birlikte tatil karesi, her sosyal medya detayı “yeni bir aşk mı doğuyor?” sorusunu beraberinde getirdi. Uzun süre ilişkileriyle konuşulan Sabancı, son dönemde ise özel hayatını daha göz önünde yaşamaya başladı.

Son olarak 35. yaş günü için berberde doğum günü kutlaması yapılan Hakan Sabancı o anlarla gündeme geldi.

Kedi Oyuncağı

