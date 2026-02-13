Hamdi Alkan’ın Kızı Zeynep Alkan’dan OnlyFans Açıklaması

Zeynep Alkan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Benim hakkımda çıktığı söylenen OnlyFans soruşturmasıyla hiçbir ilgim yoktur. Bana ait herhangi bir OnlyFans hesabı bulunmamaktadır. Söz konusu durum tamamen isim ve soyisim benzerliğinden kaynaklanmaktadır; hayatımın hiçbir döneminde böyle bir hesabım olmamıştır. İsteyenler gerekli araştırmayı yapabilir. Eğitim amacıyla Amerika'ya gidiş tarihimden itibaren uzun süredir ABD'de bulunuyorum. Bilginize sunar, teşekkür ediyorum.”