Hamdi Alkan’ın Kızı Zeynep Alkan’dan OnlyFans Açıklaması

13.02.2026 - 14:48

OnlyFans soruşturması kapsamında gözaltı listesinde “Zeynep Alkan” isminin yer alması sosyal medyada büyük bir karışıklığa neden oldu. İddiaların Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan’ı işaret etmesi üzerine genç isim sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Alkan, olayla hiçbir ilgisinin olmadığını vurguladı. Söz konusu durumun tamamen isim benzerliğinden kaynaklandığını belirtti. 

İşte detaylar...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve sosyal medya üzerinden elde edilen kayıt dışı gelirleri hedef alan kapsamlı soruşturma, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

OnlyFans platformu üzerinden müstehcen içerik üretip bu yolla haksız kazanç sağladığı tespit edilen kişilere yönelik başlatılan operasyonda önemli detaylar ortaya çıktı.

Savcılık koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, elde edilen gelirlerin paravan şirketler aracılığıyla sisteme sokulduğu belirlendi. Uzun süreli teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen eş zamanlı baskınlarla 25 kişilik bir şebekeye operasyon yapıldı ve şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı listesinde “Zeynep Alkan” isminin yer alması ise sosyal medyada hızlıca yayıldı.

Bahsedilen kişinin ünlü yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan olduğu iddia edildi. Yaşanan bilgi kirliliği sonrası genç isimden açıklama gecikmedi.

Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan, sosyal medya hesabından yaptığı net açıklamayla iddiaları yalanladı.

Olayla hiçbir bağlantısının olmadığını belirten Alkan, OnlyFans platformunda herhangi bir hesabının bulunmadığını açıkça ifade etti.

Zeynep Alkan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Benim hakkımda çıktığı söylenen OnlyFans soruşturmasıyla hiçbir ilgim yoktur. Bana ait herhangi bir OnlyFans hesabı bulunmamaktadır. Söz konusu durum tamamen isim ve soyisim benzerliğinden kaynaklanmaktadır; hayatımın hiçbir döneminde böyle bir hesabım olmamıştır. İsteyenler gerekli araştırmayı yapabilir. Eğitim amacıyla Amerika'ya gidiş tarihimden itibaren uzun süredir ABD'de bulunuyorum. Bilginize sunar, teşekkür ediyorum.”

