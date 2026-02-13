Hamdi Alkan’ın Kızı Zeynep Alkan’dan OnlyFans Açıklaması
OnlyFans soruşturması kapsamında gözaltı listesinde “Zeynep Alkan” isminin yer alması sosyal medyada büyük bir karışıklığa neden oldu. İddiaların Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan’ı işaret etmesi üzerine genç isim sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Alkan, olayla hiçbir ilgisinin olmadığını vurguladı. Söz konusu durumun tamamen isim benzerliğinden kaynaklandığını belirtti.
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve sosyal medya üzerinden elde edilen kayıt dışı gelirleri hedef alan kapsamlı soruşturma, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gözaltı listesinde “Zeynep Alkan” isminin yer alması ise sosyal medyada hızlıca yayıldı.
Olayla hiçbir bağlantısının olmadığını belirten Alkan, OnlyFans platformunda herhangi bir hesabının bulunmadığını açıkça ifade etti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın