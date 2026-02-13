onedio
Aleyna Tilki, Güllü'nün Oyuncak Gibi Şarkısını Coverladı, Yorumlar Gecikmedi

Aleyna Tilki, Güllü'nün Oyuncak Gibi Şarkısını Coverladı, Yorumlar Gecikmedi

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
13.02.2026 - 20:53

Şarkıcı Aleyna Tilki, vefat eden Güllü'nün Oyuncak Gibi adlı şarkısını yeniden seslendirdi. Oyuncak Gibi'nin coverını yayınlayan Aleyna Tilki sosyal medyanın gündemine oturdu. Aleyna Tilki'ye gelen ilk yorumları sizler için topladık.

Aleyna Tilki, Güllü'nün Oyuncak Gibi şarkısını coverlamasıyla gündemde.

Aleyna Tilki, Güllü'nün Oyuncak Gibi şarkısını coverlamasıyla gündemde.

Vefat eden Güllü'nün Oyuncak Gibi adlı unutulmaz parçasını yeniden seslendiren Aleyna Tilki nefis bir performansı ve klip yayınladı. Aleyna Tilki, Güllü'nün sevilen parçasının coverını yayınladıktan sonra sosyal medyadan pek çok paylaşım geldi. Dinleyiciler Aleyna Tilki'nin Oyuncak Gibi yorumuna yorum yağdırdı.

Aleyna Tilki'nin Oyuncak Gibi coverına gelen yorumlar burada:

Aleyna Tilki'nin Oyuncak Gibi coverına gelen yorumlar burada:
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
