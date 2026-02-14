onedio
Sevdiğim Sensin'de Anne ve Oğlunu Canlandıran Oyuncuların Yaş Farkı Gündem Oldu

Esra Demirci
14.02.2026 - 12:34

Star TV'nin yeni dizisi Sevdiğim Sensin seyirciden beğeni dolu yorumlar aldı. Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın uyumu çok beğenilirken sosyal medyada anne ve oğlunu canlandıran Esra Ronabar ve Cihat Süvarioğlu arasındaki yaş farkı gündem oldu.

Ekranların yeni dizisi Sevdiğim Sensin muazzam bir reyting başarısıyla yayın hayatına başladı.

Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın başrollerde yer aldığı Sevdiğim Sensin konusu itibariyle seyirciden son derece olumlu geri dönüşler aldı. Perşembe akşamlarının yeni favorisi olan Sevdiğim Sensin'in ilk bölümüne sosyal medyadan yorum yağarken dikkat çeken bir başka detay da dizide anne ve oğlunu canlandıran Esra Ronabar ve Cihat Süvarioğlu oldu.

47 yaşındaki Esra Ronabar'ın 35 yaşındaki Cihat Süvarioğlu'nun annesini canlandırması gündem yarattı.

Son dönemde yerli dizilerdeki partnerlerin yaş farkı yoğun bir gündem oluştururken Sevdiğim Sensin'de aralarında 12 yaş fark bulunan iki oyuncunun anne ve oğlunu canlandırmasına seyircilerden tepki gecikmedi. X kullanıcıları Esra Ronabar'ın Cihat Süvarioğlu'nun annesi gibi durmadığını belirten paylaşımlarda bulundu.

