Sevdiğim Sensin'de Anne ve Oğlunu Canlandıran Oyuncuların Yaş Farkı Gündem Oldu
Ekranların yeni dizisi Sevdiğim Sensin muazzam bir reyting başarısıyla yayın hayatına başladı.
47 yaşındaki Esra Ronabar'ın 35 yaşındaki Cihat Süvarioğlu'nun annesini canlandırması gündem yarattı.
