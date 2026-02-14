Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi'nin 2. Sezonunun Gelmemesi İçin Önlem Aldığı Ortaya Çıktı
Orhan Pamuk'un çok satan romanından uyarlanan Masumiyet Müzesi çok sevildi. Yayınlanır yayınlanmaz Netflix'in Top 10 listesine giren Masumiyet Müzesi için yazar Orhan Pamuk'un büyük bir önlem aldığı ortaya çıktı.
KAYNAK: Oksijen
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Orhan Pamuk'un enfes kaleminden çıkan Masumiyet Müzesi bildiğiniz üzere diziye uyarlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Orhan Pamuk, Masumiyet Müzesi'nin 2. sezonunun gelmemesi için önlem almış.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın