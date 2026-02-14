onedio
Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi'nin 2. Sezonunun Gelmemesi İçin Önlem Aldığı Ortaya Çıktı

Esra Demirci
14.02.2026 - 14:37
14.02.2026 - 14:47

Orhan Pamuk'un çok satan romanından uyarlanan Masumiyet Müzesi çok sevildi. Yayınlanır yayınlanmaz Netflix'in Top 10 listesine giren Masumiyet Müzesi için yazar Orhan Pamuk'un büyük bir önlem aldığı ortaya çıktı.

KAYNAK: Oksijen

Orhan Pamuk'un enfes kaleminden çıkan Masumiyet Müzesi bildiğiniz üzere diziye uyarlandı.

Ünlü yazarın 2008 yılında piyasaya sunulan kitabı Masumiyet Müzesi satış rekorları kırmıştı. Yerli edebiyatın en iyi aşk romanlarından olan Masumiyet Müzesi, Netflix'e mini dizi olarak uyarlandı ve seyirciden son derece olumlu yorumlar geldi. Seyircinin büyük kısmı Masumiyet Müzesi dizisinin devamının gelmesini beklerken Orhan Pamuk'un bu konuda bir önlem aldığı ortaya çıktı.

Orhan Pamuk, Masumiyet Müzesi'nin 2. sezonunun gelmemesi için önlem almış.

Gazete Oksijen'in haberine göre Orhan Pamuk, Masumiyet Müzesi çok sevilse bile dizinin 2. sezonunun asla çekilmeyeceğine dair sözleşmeye madde koydurdu.

Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
