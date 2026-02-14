Eşref Rüya’nın Kadir’i Görkem Sevindik Sevgililer Günü’nü Böyle Kutladı
Kanal D’nin sevilen dizisi Eşref Rüya 2. sezonuyla yayın hayatına tam gaz devam ediyor. Popüler dizi, her hafta reytinglerle sadık bir izleyici kitlesine sahip olduğunu kanıtlıyor. Şimdiyse dizide Kadir karakterine hayat veren Görkem Sevindik, Sevgililer Günü paylaşımı yaptı. Gelin detaylara geçelim…
Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in başrolü paylaştığı dizi de Görkem Sevindik de başlıca rollerden birinde.
Görkem Sevindik de Eşref Rüya setinden bir paylaşımıyla Sevgililer Günü’nü kutladı.
