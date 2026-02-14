onedio
Eşref Rüya'nın Kadir'i Görkem Sevindik Sevgililer Günü'nü Böyle Kutladı

Eşref Rüya’nın Kadir’i Görkem Sevindik Sevgililer Günü’nü Böyle Kutladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
14.02.2026 - 17:00

Kanal D’nin sevilen dizisi Eşref Rüya 2. sezonuyla yayın hayatına tam gaz devam ediyor. Popüler dizi, her hafta reytinglerle sadık bir izleyici kitlesine sahip olduğunu kanıtlıyor. Şimdiyse dizide Kadir karakterine hayat veren Görkem Sevindik, Sevgililer Günü paylaşımı yaptı. Gelin detaylara geçelim…

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrolü paylaştığı dizi de Görkem Sevindik de başlıca rollerden birinde.

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in başrolü paylaştığı dizi de Görkem Sevindik de başlıca rollerden birinde.

Ünlü oyuncu yer aldığı her projede adından söz ettirmeyi başaran yetenekli isimlerden. Şimdilerde Eşref Rüya’nın Kadir’i olarak anılsa da Söz dizisindeki rolüyle de tüm Türkiye’de iz bırakmayı başarmıştı. 

Bugün de bildiğiniz üzere 14 Şubat Sevgililer Günü. Hayranlar ünlülerin ne paylaşım yaptığına dair sosyal medya hesaplarını yakından takip ediyor.

Görkem Sevindik de Eşref Rüya setinden bir paylaşımıyla Sevgililer Günü'nü kutladı.

Görkem Sevindik de Eşref Rüya setinden bir paylaşımıyla Sevgililer Günü’nü kutladı.

Sevindik, oyunculuk sektörüne dair esprili bir paylaşım yaptı.

“Sevgili Alex’a beraberliğimizim 16. yılı

Sen bana baktıkça parlıyorum :)

İyi ki hayatımdasın.

Sevgililer günün kutlu olsun

Her başarılı erkeğin arkasında mutlaka bir Alex’a vardır 🤣”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
