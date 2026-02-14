onedio
Mert Ramazan Demir’li Delikanlı Dizisine Ödüllü Oyuncu Katıldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
14.02.2026 - 19:00

Yeni sezonun en çok konuşulan projeleri arasında yer alan Delikanlı dizisi hazırlık süreciyle dikkat çekmeye devam ediyor. Set öncesi çalışmalar sürerken hem oyuncu görüşmeleri hem de provalar hız kesmeden devam ediyor. Güçlü bir dramatik hikaye üzerine kurulan dizi, daha yayınlanmadan izleyicide merak uyandırmış durumda. Son günlerde ekibe katılan yeni isim ise kulislerde en çok konuşulan gelişmelerden biri oldu. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

OGM Pictures imzası taşıyan Delikanlı, hayatı bir anda altüst olan taksici Yusuf’un intikamını merkezine alan güçlü bir dram olarak hazırlanıyor.

Dizinin yönetmen koltuğunu sektörün tecrübeli isimlerinden Zeynep Günay ile Recai Karagöz paylaşıyor ve bu ortaklık projeye duyulan ilgiyi artırıyor. Başrolde Mert Ramazan Demir’in yer aldığı yapımda Melis Sezen, Salih Bademci ve Mina Demirtaş gibi dikkat çeken isimler de bulunuyor. Kadro her geçen gün genişlerken en son Velatnu Aydın, Erdem Adilce ve Zehra Barto gibi genç isimlerin projeye dahil olmuştu.

Şimdiyse ödüllü oyuncu Onur Ünsal’ın ekibe katılması ise merakı daha da yükseltti.

Ünsal dizide Kamer karakterine hayat verecek ve Yusuf’un en yakın dostlarından biri olarak hikayede önemli bir yerde duracak. Karakterin, Yusuf’un yaşadığı zorlu süreçte ona destek verenlerden olacağı konuşuluyor. Oyuncu, daha önce yönetmen Zeynep Günay’la Masumiyet Müzesi’nde birlikte çalışmıştı.

