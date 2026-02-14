Mert Ramazan Demir’li Delikanlı Dizisine Ödüllü Oyuncu Katıldı

Yeni sezonun en çok konuşulan projeleri arasında yer alan Delikanlı dizisi hazırlık süreciyle dikkat çekmeye devam ediyor. Set öncesi çalışmalar sürerken hem oyuncu görüşmeleri hem de provalar hız kesmeden devam ediyor. Güçlü bir dramatik hikaye üzerine kurulan dizi, daha yayınlanmadan izleyicide merak uyandırmış durumda. Son günlerde ekibe katılan yeni isim ise kulislerde en çok konuşulan gelişmelerden biri oldu. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş