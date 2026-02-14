Kavga Etmişlerdi: Survivor’da Nagihan ile Seren Ay Arasında Gerginlik Dinmiyor
Survivor 2026 gerilim dolu sahnelere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz bölümlerde Nagihan ile Seren Ay arasında kavga çıkmıştı. Acun Ilıcalı gerilimi düşürmek için yarışmacıların takımını ayırmıştı. Ancak yeni bölüm fragmanıyla suların durulmadığı anlaşıldı. Gelin detaylara geçelim!
Survivor 2026 Ünlüler ve Gönüllüler konseptiyle başlamıştı.
