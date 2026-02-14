Kavga Etmişlerdi: Survivor’da Nagihan ile Seren Ay Arasında Gerginlik Dinmiyor

İlerleyen bölümlerde de All Star’lar kadroya dahil olmuştu. Yarışmacılar her ne kadar takım olarak hareket etse de bireysel rekabetleri sonucunda anlaşmazlıklar yaşanabiliyor. Geçtiğimiz bölümlerde Nagihan’ın Seren Ay’a saldırması üzerine kolu zedelenmişti. Acun Ilıcalı da Nagihan’ı mavi takıma geçirerek 5 ödül ceza vermişti.

Yeni bölüm fragmanında Seren Ay ve Nagihan’ın takım değişikliği sonrasındaki düşüncelerine yer verildi. İkilinin hala birbirlerine karşı öfkeli olduğu görüldü. Seren Ay, Nagihan için, “O beni göndermek isterken ben onu gönderdim, kara bulutlar gitti” sözlerini kullandı. Nagihan ise “Huzur nasip olmayacak” diyerek karşılık verdi.